A Cuneo più bici e sicurezza, meno auto a velocità folli: il futuro di Donatello, Gramsci e Borgo San Giuseppe

“Una nuova era nel modo che abbiamo di vivere la città e la scuola”: è questa l’ottica con cui – nella serata di ieri (mercoledì 19 luglio) – la V commissione consiliare della città di Cuneo si è riunita nella sala del consiglio comunale per un’analisi degli interventi di mobilità sostenibile e di ripensamento delle aree antistanti le strutture scolastiche nei quartieri di Donatello e Gramsci e a Borgo San Giuseppe.



Presenti all’incontro – oltre i consiglieri commissari - l’assessore Luca Pellegrino e i progettisti delle tre misure presentate, ovvero Manuela Rosso, Marco Barbieri e Francesco Crosetto.

Tutte le misure presentate sono state finanziate con fondi PNRR facenti capo al grosso “ombrello” del PINQuA (che, in Cuneo, consta di progetti per un totale di 26 milioni di euro di costo.



“Si tratta di interventi molto richiesti dalla cittadinanza o, in alternativa, particolarmente sperimentali, comunque concordati con i membri dei comitati di quartiere – ha commentato Pellegrino - . Ricadono su tutto il territorio e guardano al piano della sostenibilità. Sarà importante ‘formare’ i cittadini in merito al loro senso e alla loro utilità per poter realizzare collegamenti ciclabili a costi contenuti”.

Oltre 420.000 euro per gli interventi nei due quartieri

La misura relativa ai quartieri Donatello e Gramsci – dal costo totale di 424.259 euro – coinvolge la scuola dell’infanzia Viano e la scuola media di corso Galileo Ferraris, con la realizzazione rispettivamente di una piazza dedicata alla socializzazione dei ragazzi e un’area permeabile alla pista ciclabile del corso e di collegamento con il tratto in via Gramsci e via Sobrero.



Entrambi gli interventi presenteranno colorazioni collegate ai progetti di “Scuole al centro” e all’Agenda 2030. Inoltre, per quanto riguarda la progettazione in corso Galileo Ferraris, verranno realizzati una tettoia e un dosso, una piccola rotonda in via Bernini e cancellati quattro parcheggi in via Sobrero, davanti alla scuola dell’infanzia “Galimberti”.

Un totale di tre interventi a Borgo San Giuseppe

La misura su Borgo San Giuseppe si compone invece di due differenti interventi, dal costo totale di 514.470 e 298.410 euro.



Il primo intervento è a sua volta scisso in due tranches: la prima riguarda le elementari di via San Cristoforo, dove ci si propone di interrompere il rettilineo realizzando uno scarto e alcune porzioni riservate ai pedoni colorate in maniera particolare per moderare il traffico (un’idea che guarda ben oltre il destino della scuola stessa, che verrà demolita una volta realizzato il polo scolastico unico in frazione). L’intervento, poi, proseguirà in via Giubergia con l’istituzione di un senso unico e – grazie all’annessa riduzione di carreggiata – l’allargamento del marciapiede ciclopedonale e la realizzazione di nuovi parcheggi. La seconda invece tocca le scuole medie di via Rocca de’Baldi, con la trasformazione del piazzale attualmente adibito a parcheggio in una piazza traversante ciclopedonale riqualificata, con aiuole. Il Comune riutilizzerà poi una vecchia pensilina dismessa per dotare la zona di un’area coperta, in particolar modo per l’attesa dei pullman.



Il secondo intervento sulla frazione guarda prettamente alla mobilità sostenibile e si compone di varie voci, tra cui la creazione di un’isola spartitraffico con nuova illuminazione lungo via del Borgo Gesso e di una nuova rotatoria in via Spinetta, l’inserimento di una piazza traversante e la sistemazione del marciapiede tra via Borney e via Vecchia Ferrovia e, infine, la realizzazione in via Rocca de’Baldi di due nuove corsie ciclabili in partenza proprio da quest’ultima piazza traversante.