Tenda, Rixi: "Serve un deciso cambio di passo, i cantieri aumenteranno la produzione"

Sul Tenda arriva anche la dichiarazione di Edoardo Rixi, deputato e vice ministro al Mit.

"Le opere sul valico del Colle di Tenda devono essere completate, contenendo al massimo i tempi di realizzazione.

I problemi fin qui emersi presuppongono un deciso cambio di passo nei prossimi mesi per riuscire a completare i lavori entro giugno 2024. I lavori proseguono nelle more della definizione dei costi che saranno analizzati nella prossima CIG insieme ai sindaci, con le opportune valutazioni per una apertura anticipata. Prosegue il dialogo con i rappresentanti francesi e, come concordato, la prossima CIG sarà convocata a Roma il 29 settembre.

Nei prossimi giorni sarà abbattuto finalmente il diaframma mentre, da subito, i cantieri aumenteranno la produzione. A settembre si chiuderanno gli accordi definitivi sul prosieguo dell’opera, compresa la seconda canna, e su tutto il tema ferroviario. A breve ci sarà la nomina di un ispettore ministeriale per vigilare al meglio sull’esecuzione dei lavori e il rispetto dei tempi”.