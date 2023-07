Ritrovata all'alba la Giulietta rubata nel cortile di un'abitazione a Roata Rossi

E' stata ritrovata questa mattina 20 luglio, attorno alle 6, la vettura Alfa Romeo Giulietta rubata nella notte tra il 16 e 17 luglio scorsi dal cortile di un'abitazione a Roata Rossi, frazione di Cuneo.

I proprietari ci avevano chiesto di diffondere la foto del mezzo con la speranza che qualcuno la vedesse e chiamasse i carabinieri.

Per ragioni investigative non sono stati resi noti ulteriori particolari. L'auto è stata trovata dai carabinieri a San Chiaffredo di Busca, ad una dozzina di chilometri di distanza dal luogo del furto. La chiamata al 112 è stata fatta da un residente della zona.

La vettura presenta qualche danno agli interni, ma nulla di irreparabile o di particolarmente grave. La proprietaria la farà controllare da un meccanico, ma per fortuna tutto si è concluso in modo positivo e, soprattutto, rapidamente.

"D'ora in avanti prenderemo qualche precauzione in più", ha fatto sapere il compagno della proprietaria della Giulietta. Il telecomando di apertura del cancello era infatti in auto ed era stato molto facile, per i ladri, uscire dal cortile e allontanarsi.

Una cosa che fanno praticamente tutti, quella di tenere il telecomando nella vettura. Alex e la sua compagna, invece, non lo faranno più.