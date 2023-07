Per la Municipale di Cuneo 68 interventi per incidenti e 37 patenti ritirate in tre mesi

Nei primi tre mesi del 2023 – dal 1° gennaio al 31 marzo, più precisamente – la Polizia Locale della città di Cuneo ha realizzato un totale di ore di servizio pari a 20.200 (in totale, l’anno scorso, erano state 93.100) e gestito 605 interventi (2.039 nel 2022).



A indicarlo il documento dell’analisi degli equilibri di bilancio del comune di Cuneo, nello specchietto relativo alle varie missioni e uffici (al centro, nelle serate di martedì 18 e giovedì 20 luglio, di due appuntamenti in commissione consiliare). Tra le voci di bilancio compaiono anche i sette nuovi agenti entrati in attivo a partire dal 1° giugno, già presentati in un’apposita commissione del 25 maggio scorso.



Nel primo trimestre 2023 gli incidenti stradali sono stati 68 (di cui due mortali) e le richieste di ritiro della patente a seguito di incidente 37. Le violazioni al codice della strada si attestano secondo i dati sulle 6.604 unità, i punti della patente decurtati per varia ragione sono 21 e le denunce superano le 40.



Per gli agenti della città capoluogo l’impegno di vigilanza al Parco Fluviale si è attestato, nel periodo preso a riferimento, sulle 150 ore, mentre quello relativo ai controlli generali sulle 102. I controlli commerciali sono stati 41, mentre i TSO effettuati soltanto due.



I permessi ZTL gestiti sono stati 148, gli accessi alla videosorveglianza 27 e gli oggetti rinvenuti 77.