A Cena con Gli Alpini in Casa del Quartiere Donatello

Sabato 29 luglio in Casa del Quartiere Donatello tornano gli Alpini di San Rocco Castagnaretta e la loro Polenta.

Le proposte gastronomiche di Habibi Donatello nascono per promuovere la convivialità e ridurre le distanze tra vicini di casa e abitanti del quartiere.

A partire dalle 19.30 sarà possibile accedere nel cortile di via Rostagni 23 l per degustare la tradizionale Polenta degli Alpini.

È richiesta la prenotazione (per consentire di poter soddisfare tutte le richieste) che si può effettuare la seguente link https://forms.gle/rqaJBsweHjhZEcBR9 entro il 27 luglio o al numero 375.6170299 durante gli orari di apertura.

Gli appuntamenti di Habibi Donatello proseguiranno per tutta l’estate con altre cene in compagnia, cinema, le Periferie Danzanti e tante altre attività per tutte le età.

Per essere informati delle varie proposte si possono seguire i social della Casa del Quartiere Donatello o richiedere la newsletter a lacasadelquartiere.cuneo@gmail.com

“Grazie al lavoro di tante realtà associative, gruppi e cittadini si è riuscito a costruire una rassegna così variegata per dare la possibilità a tutti di poter sentirsi parte del quartiere; ma le proposte non finiscono qui e confidiamo che sempre più abitanti del quartiere diventino anche co-inquilini della CQD portando nuove idee e proposte da realizzare insieme”, dice il presidente Carlo Cavallo.

Habibi è realizzato in collaborazione con tante realtà del territorio, ma anche grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo che da tre anni ha inserito la Casa del Quartiere Donatello nei 100 SPACE Spazi di Partecipazione al Centro del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta