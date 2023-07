Addio a suor Antonietta Richard, della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria

È mancata nel pomeriggio di ieri, domenica 23 luglio, suor Antonietta Richard, originaria di Borgata Chiesa di Bellino dove era nata nel 1932 faceva parte della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria, fondata dal Canonico Bartolomeo Ruffa proprio a Bellino in alta Valle Varaita.

Della stessa congregazione facevano parte anche le sue sorelle suor Maria deceduta nel 2012 e suor Maddalena nel 2014.

Suor Antonietta, assieme alle consorelle, viveva nella Casa di Sant’Orso di Piasco nella bassa Valle Varaita, fondata nel 1951.

La religiosa aveva prestato per molti anni servizio nel servizio nel seminario di San Nicola e poi di Sant’Agostino di Saluzzo.

Una vita spesa al servizio soprattutto dei montanari della sua valle.

Suor Antonietta, nata a Bellino in a borgata Chiesa da genitori contadini e poverissimi, era rimasta orfana di madre in tenerissima età.

Era la più giovane di cinque figli: tre femmine e due fratelli, di cui uno disperso in Russia.

A poco più di vent’anni l’incontro con il “Priur”, così chiamavano don Ruffa in Valle Varaita, e la vocazione, come già per le sorelle più grandi Maddalena e Maria.

La vita di suor Antonietta è stata come quella delle consorelle: tanto lavoro a Bellino con anziani e ragazzi e poi tutto il percorso con la Comunità delle Figlie del Cuore Immacolato di Maria.

Il lavoro nei convitti alpini di Sampeyre e di Sanfront, la Casa di riposo di Stroppo, nel seminario di Saluzzo e alla scuola agraria di Verzuolo. Poi quella sorta di “buen retiro” sulla collina piaschese nella quiete della Casa di Sant’Orso.

Il vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo, e il suo predecessore monsignor Giuseppe Guerrini, assieme a tutti i sacerdoti e i diaconi si uniscono nella preghiera e nel ricordo, porgendo a suor Angela, responsabile di Sant'Orso di Piasco le più fervide condoglianze.