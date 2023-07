Musica e Pace in piazza Foro Boario a Cuneo: tra i protagonisti Marlene Kuntz e Baccini

L’associazione "Prohumanity" - Volontariato Senza Frontiere - con il patrocinio del Comune di Cuneo, il sostegno della "Fondazione CRC" e della "Fondazione CRT", l'attiva collaborazione e il sostegno di "Open Baladin", la presenza di eccellenti artisti e di alcune organizzazioni umanitarie che operano tra gli ultimi del mondo, sta organizzando per i giorni 30 luglio e 2, 3, 4, 5 agosto 2023 un importante evento artistico e umanitario che si terrà a Cuneo in Piazza Foro Boario.

La "Prohumanity" è operativa in molti paesi, da 32 anni, con concrete e coraggiose iniziative umanitarie in 'prima linea' nonché con strutturati eventi di pace atti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle atrocità delle '59 guerre' attive nel mondo. Il messaggio dell'evento è lampante: la pace e la fratellanza come valori indissolubili e fondanti della società contemporanea a prescindere da ogni credo religioso o politico.