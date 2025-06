Le ACLI di Castiglione Tinella festeggiano il 2 giugno con i giovani Festa della Repubblica nel circolo langarolo

Lunedì 2 giugno si è celebrata, con una bella giornata conviviale, la 79esima Festa della Repubblica Italiana al circolo ACLI di Castiglione Falletto. Organizzato un pranzo a buffet nei locali del circolo adiacente al Santuario Maria Madre del Buon Consiglio e visite guidate da esperti nel pomeriggio.

Ha spiegato Sofia Fanello, giovane presidente del circolo langarolo e vice coordinatrice dei giovani aclisti di Langa e Roero: “È tradizione da alcuni anni che il nostro circolo Acli del Buon Consiglio organizzi nella giornata del 2 giugno un evento per la festa nazionale. Alle 12 infatti un gustoso buffet, annaffiato da un buon vino locale, ha soddisfatto il palato dei presenti impegnati a instaurare nuove conoscenze con gli amici dell'ACLI arrivati da Cuneo e dintorni. La giornata è continuata con la visita guidata al Santuario Maria Madre del Buon Consiglio “gemma spirituale di Castiglione Tinella”, meta di pellegrinaggi e centro di devozione dopo l’apparizione della Madonna e il miracolo alla cieca Anna Balbi nel 1475. L’evento è stato preparato e fortemente desiderato anche nel progetto che vede i giovani ACLI impegnati a promuovere la pace nel suo significato più semplice e profondo: quello che parte dalle piccole cose, come lo stare insieme in armonia di cuore”.

La sede del circolo esporrà la bandiera del Gruppo Giovani delle ACLI cuneesi, come faranno tutti i circoli con caratteristiche di gestione da parte di giovani, come quello castiglionese.

Un trend molto apprezzato e sostenuto dal presidente delle ACLI provinciali Elio Lingua, che ha partecipato a parte della giornata, insieme al presidente delle ACLI astigiane Mauro Ferro e al consigliere regionale e nazionale Piergiorgio Previotto, proseguendo la sua giornata nelle Langhe al circolo ACLI di Valdivilla del presidente Gianluca Scaglione.

La rappresentanza del Gruppo Giovani delle ACLI cuneesi che ha partecipato attivamente all’evento era composta dal presidente del Gruppo Giovani e consigliere nazionale Pietro Carluzzo, da Francesco Garnero e da Christian Ionut.