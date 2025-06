Ad Alba un corso gratuito di difesa personale: tecniche di prevenzione e protezione dalla violenza, per tutte le età

Per il terzo anno consecutivo, la sezione albese del collettivo Non Una di Meno organizza un corso gratuito e aperto a tutte le età per apprendere le basi della difesa personale. L’apprendimento pratico di tecniche di autodifesa si affianca all’acquisizione di nozioni teoriche, di formazione psicologica, così da ottenere in breve tempo una preparazione di base completa per prevenire e contrastare un’eventuale aggressione.



Quattro incontri ad accesso libero e gratuito, ogni lunedì dal 9 al 30 giugno, alle ore 19, si terranno presso i giardini Maestri del Lavoro di corso Piave (tra via Ciro Menotti e via Massimo d’Azeglio), un luogo scelto non a caso: qui, da anni, sventolano i pañuelos fucsia che ricordano le vittime di femminicidio, simbolo dell’impegno costante nella lotta contro la violenza di genere.



Il corso si rivolge a persone di tutte le età, senza alcun requisito di preparazione fisica. Le tecniche proposte sono semplici, efficaci e adattabili, pensate per fornire strumenti immediati di autodifesa anche a chi non ha mai praticato sport da combattimento. Basta presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. All’interno del parco comunale è presente un’area giochi presso la quale, a cura di Non Una Di Meno, sarà allestito uno spazio bimbi per permettere la libera partecipazione al corso di difesa personale anche ai genitori.



A guidare gli allenamenti sarà Guido Camia, istruttore esperto in discipline marziali e autodifesa. A lui si affiancherà la dottoressa Emilia Masoero, specializzata in psicologia criminologica e forense, che curerà il lato teorico degli incontri, con un’attenzione particolare al training psicologico: prevenzione, lettura del contesto, gestione della paura, capacità di reazione.



L’autodifesa è un diritto. E praticarla, insieme, è anche un gesto di comunità.



Il cuore del progetto non è solo imparare a colpire, ma in primis riconoscere i segnali che dovrebbero tenerci in allerta, leggere le situazioni di rischio, allenare il corpo e la mente a lavorare insieme per reagire con lucidità e sicurezza. Come spiegano le organizzatrici: “Vogliamo accrescere la consapevolezza di quanto il nostro corpo può fare e aiutare le persone che dovessero trovarsi ad affrontare situazioni di violenza a essere pronte, ricettive, più forti anche psicologicamente”.

Difendersi, dunque, non è solo un gesto fisico: è un atto di autodeterminazione. E questo corso è inoltre un’occasione per presidiare uno spazio pubblico tanto significativo rispetto al tema della violenza patriarcale, viverlo, attraversarlo con consapevolezza e presenza.



COME PARTECIPARE

9 | 16 | 23 | 30 giugno, ore 19, presso i Giardini Maestri del Lavoro di corso Piave. Anche in caso di maltempo, salvo diverse indicazioni. La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita la preadesione tramite WhatsApp al numero 3923144139. Eventuali ulteriori aggiornamenti e informazioni sono reperibili attraverso il profilo Instagram di Non Una di Meno – Alba.