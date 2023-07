“Miss Damigella d’Onore” fa tappa al Castello di Rocca de Baldi

Sabato 29 luglio, nella splendida cornice dell’antico Castello di Rocca de Baldi, si terrà una tappa del Concorso Nazionale di bellezza “Miss Damigella d’Onore” organizzato dall’associazione Federcastelli con la gentile collaborazione dell'Associazione Amici di Rocca ed il Patrocinio del Comune di Rocca Dè Baldi.

Durante l'evento le modelle sfileranno con tre abiti differenti, dei quali uno sarà un'idea proposta direttamente dalle ragazze. Una seconda uscita sarà composta da eleganti abiti da cerimonia proposti da Eliana Abbigliamento di Boves. Infine, per creare un autentico “fil rouge” con la storicità dei luoghi, nella terza uscita le ragazze indosseranno favolosi abiti d'epoca.

Nel corso dell’iniziativa (dalle h.18.30) si terrà un convegno di particolare attualità avente ad oggetto la violenza sulle donne e, più in generale, sulle persone aventi orientamenti sessuali diversi con relatori di primordine sia dell’associazione DAFNE, che promuove iniziative per suggerire alle istituzioni pubbliche la formulazione di modalità operative atte a migliorare le condizioni di vita di soggetti in età evolutiva e sulla violenza di genere, sia di Arcigay che si soffermerà, invece, sugli aspetti di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTQIA+.

L'iniziativa ha una motivazione di carattere sociale e culturale che contraddistingue la mission di Federcastelli.

La serata sarà presentata dalla modella Renè Silvie Lubamba e proseguirà con Djset. Ingresso libero.