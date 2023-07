Sabato prossimo a Limone la 14ª edizione dell'Iron Trail "La via dei lupi"

Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 29 luglio a Limone Piemonte la 14esima edizione dell'Iron Trail La Via dei Lupi. Guest star della gara podistica di corsa in montagna sarà l’ultramaratoneta Marco Olmo, che affronterà insieme ai partecipanti gli 11,4 chilometri di percorso con dislivello di 650 metri.

Nata sulle ceneri della “lunga” e storica gara di due giorni di 80 chilometri dei primi anni 2000, la più breve ma sempre impegnativa e spettacolare prova di iron trail vedrà come punto di partenza e arrivo Piazza del Municipio.

L’itinerario attraversa buona parte del centro cittadino per poi salire attraverso il caratteristico “Viasol” fino alle piste della Riserva Bianca e ridiscendere lungo il vallone San Giovanni.

L’edizione 2023 della gara è valida come prova di Campionato Regionale di corsa in montagna 2023 UISP. La manifestazione è organizzata da Alberto Rovera in collaborazione con la neonata Consulta Giovani di Limone, che per l’occasione proporrà anche una lotteria aperta a tutti con ricchi premi in palio. L’estrazione si terrà al termine della gara in Piazza del Municipio intorno alle 19.30.

Info e iscrizioni: www.laviadeilupi.com.

Al pomeriggio, ci sarà il terzo incontro della rassegna “Incontri letterari”. Alle 17 nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci Don Flavio Luciano dialogherà con Claudia Bergia, autrice del libro "Aldo Benevelli, partigiano e prete", edito da Primalpe.

Il libro narra le vicende del sacerdote partigiano, protagonista della Resistenza, e della sua missione, mettendo in luce i grandi ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e solidarietà che hanno guidato le sue iniziative, alimentati dal Vangelo, maturati nella Guerra di Liberazione e trasfusi nella Costituzione Italiana.

Ingresso libero, prenotazioni su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-dautore-con-cinzia-dutto-644275273687.

In serata, il Teatro Alla Confraternita ospiterà il concerto lirico “Duetti buffi”, il primo appuntamento della rassegna “Accademie in valle”, diretta da Angelo Vinai. Il tenore Enrico Iviglia, affiancato dal soprano Anna Delfino e accompagnato al pianoforte dal Maestro Andrea Campora, vice direttore del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, proporrà una serata musicale all’insegna di famose arie, brani musicali e divertenti duetti. Il concerto avrà inizio alle 21; ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 30 luglio ci sarà il primo appuntamento della rassegna musicale “Note d’acqua” con l’ensemble vocale Corou de Berra di Nizza, che si esibirà a bordo di una zattera in movimento in mezzo al Lago Terrasole, a 1750 metri di altitudine. Il canto polifonico è una delle ricchezze di questo coro che, con un repertorio in continua evoluzione, passa dal canto tradizionale delle Alpi del Mediterraneo alle creazioni contemporanee più inaspettate. L’ensemble sarà completato per l’occasione da due musicisti di grande valore: Benjamin Melia e Luca Pellegrino.

Lo spettacolo, della durata di un’ora e fruibile gratuitamente, avrà inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con gli impianti di risalita della Riserva Bianca: tramite la telecabina Severino Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, con una passeggiata di circa venti minuti, oppure prendendo la seggiovia Cabanaira, per chi intende salire da Limone 1400, e prevedendo una camminata di 30-40 minuti. Tutti i tracciati sono percorribili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, è prevista la possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Nel pomeriggio di domenica 30 luglio, nel centro storico, Limone propone animazione per i più piccoli con il “Wander Lab”. Appuntamento alle 16 in Piazza del Municipio per giochi divertenti tra supereroi in maschera e principesse, quiz a tema cartoon, balli di gruppo e un travolgente dj set.