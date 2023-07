Vicoforte rientra a far parte del Gal Mongioie, nominata anche la commissione edilizia

Presentato ufficialmente il programma di mandato dell'amministrazione vicese del sindaco Gian Pietro Gasco.

Nell'ultima seduta del consiglio comunale, tenutosi martedì 25 luglio, il primo cittadino ha esposto i punti cardine del programma che rispecchia quanto presentato agli elettori nei mesi scorsi.

Piccola nota di disappunto dal consigliere di minoranza Umberto Bonelli (Progetto in comune): "Dissento in alcune parti, dove si dice che nelle amministrazioni precedenti e di cui alcuni consiglieri facevano parte si è stati fermi, dati alla mano negli ultimi quattro anni, sono state fatti circa 3 milioni di interventi di opere pubbliche".

Il sindaco Gasco ha chiarito: "Dal 2019 al 2020 non c’è stata la vivacità degli anni prima, è evidente e ora ci troviamo a gestire una macchina amministrativa che è da rivitalizzare".

Tra i punti all'ordine del giorno l'adesione al GAL Mongioie per consentire di partecipare ai bandi regionali Leader, attraverso l'acquisto diretto di una quota. La misura, approvata all'unanimità dal consiglio, si è resa necessaria in quanto il Comune vi aderiva attraverso l'Unione Montana Monte Regale, oggi in fase di liquidazione.

Nel corso del consiglio è stato presentato l'esame degli equilibri e dell’assestamento di bilancio e le modifiche allo Statuto della S.M.A. – Società Monregalese Ambiente Soc. Coop.

L'assessore al bilancio Mario Ferninando Viola, in merito all'assestamento di bilancio, ha spiegato che circa 10mila euro saranno destinati alla riqualificazione dell'area delle scuole, campi sportivi e per ultimare l'area camper. Altri 15mila euro saranno impegnati per il rifacimento della segnaletica orizzontale, partendo dal Santuario, zona delle scuole (intervento richiesto per una maggiore sicurezza sollecitato anche dalla minoranza in sede di consiglio) e poi a Fiamenga e altre zone del concentrico a seconda delle disponibilità. Intervento di circa 5mila euro per la manutenzione degli autobus e mezzi scolastici.