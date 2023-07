Vicoforte: si cercano gestori per il campo sportivo “Piero Dardanello”

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento in gestione del campo sportivo “Piero Dardanello” di Vicoforte.

Infatti il 31 luglio scade l’affidamento concesso alla Monregale Calcio ed entro tale data le società/associazioni sportive dilettantistiche o soggetti assimilati e regolarmente costituiti e iscritti dei rispettivi registri possono presentare istanza per la gestione della struttura sin dall’anno sportivo 2023/2024.

"Il pieno utilizzo dell’impianto sportivo di Vicoforte - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco - rappresenta un obiettivo molto importante per i Vicesi e per l’Amministrazione Comunale. Faremo il possibile per proseguire con una formula di affidamento di gestione a terzi che consenta anche di dare spazio alle iniziative Vicesi e consenta di essere un luogo sportivo centrale per i giovani, così come lo è la palestra comunale per chi pratica lo sport della pallavolo."