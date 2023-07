Ultima settimana con Suoni dalle Colline di Langhe e Roero

L’ultima settimana del festival Suoni dalle Colline di Langhe e Roero che apre il mese di agosto inizia martedì a Neive, uno dei borghi più belli d’Italia, dove ritroveremo il soprano coreano Sung Hee Park, quest’anno artista in residence della rassegna, in quartetto con Sang Eun Kim, Hyunjeong Lee e il pianoforte di Andrea Stefenell, su brani di Beach, Strauss, Listz per passare alle celebri Non ti scordar di me di De Curtis e Furnò e Over the Rainbow di Arlen.

Mercoledì ai piedi del Castello di Sinio il concerto del duo Giovanni Sardo al violino e Sergio Scappini al pianoforte, iniziando da Nino Rota con l’omaggio a Fellini per poi continuare con il preludio, fuga e variazione di Franck, Il trittico del commissario, le due danze slave di Dvorák e la Carmen fantasy di Bizet. Giovedì nella piazza Don Delpodio di Dogliani torneranno ad esibirsi nei celebri Concerti “Le stagioni” di Vivaldi i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, con una stella del violino come Maristella Patuzzi, e alcuni interventi del soprano Sung Hee Park che proporrà anche suggestive arie della tradizione coreana. Cambio di atmosfere venerdì nei Giardini della Rocca a Bra con il chitarrista Carlos Piñana e il percussionista Miguel Ángel Orengo in una serata dedicata al flamenco intitolata “Dalla radice all’anima”.

Si prosegue sabato nel Santuario di Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba con il gruppo formato dal Direttore artistico della manifestazione Giuseppe Nova, il soprano Sung Hee Park, il quartetto vocale giovanile coreano Novitas, accompagnati al pianoforte da Giovanni Scotta e al contrabbasso da Francesco Bertone, in un programma che inizia da una rielaborazione in chiave jazzistica dalla celebre Badinerie di Bach, per passare a brani di autori contemporanei quali Morricone, Bernstein, Gershwin e Lloyd Webber. Si conclude la settimana la domenica a Bergolo, nel Teatro di Pietra, con l’Atelier de Cuivres & Bb Brass Ensemble, gruppo nato nel 1995 su iniziativa del direttore Stefano Viola in una travolgente carrellata dal rinascimento alle atmosfere jazz e contemporanee.

Ultima data del festival sarà giovedì 10 agosto: nella notte delle stelle cadenti, il recital con il pianista Maurizio Moretta, che con i notturni di Chopin, oltre a Mozart, Beethoven e Gershwin concluderà, nel Parco del Castello di Grinzane Cavour, la XVII edizione di Suoni dalle Colline di Langhe e Roero.

I concerti sono a ingresso libero nei limiti dei posti disponibili.

La prenotazione dei posti è riservata agli Amici di Alba Music Festival, telefonicamente o scrivendo un’email a: simona.dellavalle@smcm.it, specificando le date di prenotazione. Informazioni su come diventare sostenitori e Amici del Festival sul sito: www.albamusicfestival.com

Informazioni

Telefono +39.0173.362408 (dalle 10 alle 14)

info@albamusicfestival.com

Calendario completo su www.albamusicfestival.com e www.parcoculturalelanghe.it

In caso di maltempo è prevista una sede alternativa

CALENDARIO

Martedì 1 agosto ore 21 Tuesday August 1 9:00 PM

NEIVE - piazza Cocito

NON TI SCORDAR DI ME

Sung Hee Park, Sang Eun Kim, Hyunjeong Lee soprani, Andrea Stefenell pianoforte

Musiche di Beach, Strauss, Liszt, Satie

Mercoledì 2 agosto ore 21 Wednesday August 2 9:00 PM

Sinio - Piazza Marconi

PRELUDI, DANZE E FANTASIE

Giovanni Sardo violino, Sergio Scappini fisarmonica

Musiche di Rota, Franck, Dvorák, Bizet

Giovedì 3 agosto ore 21 Thursday August 3 9:00 PM

Dogliani - Piazza Don del Podio

VOCI E INVENZIONI

Sung Hee Park soprano, Maristella Patuzzi violino

I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria

Musiche di Caccini, Vivaldi, Sik, Jun

Venerdì 4 agosto ore 21 Friday August 4 9:00 PM

Bra - Giardini della Rocca Parco Spreitenbach

DE LA RAÍZ AL ALMA - DALLA RADICE ALL'ANIMA

Carlos Piñana chitarra flamenca, Miguel Ángel Orengo percussioni

Musiche di Piñana

Sabato 5 agosto ore 21 Saturday August 5 9:00 PM

Vezza d’Alba - Santuario di Madonna dei boschi

RIFLESSI

Sung Hee Park soprano, Giuseppe Nova flauto, Giovanni Scotta pianoforte

Quartetto Vocale giovanile Coreano Novitas

Musiche di Bach, Morricone, Bernstein, Gershwin, Lloyd Webber

Domenica 6 agosto ore 17 Sunday August 6 5:00 PM

Bergolo - Teatro della pietra

MAGIA DEGLI OTTONI

Atelier de Cuivres du Conservatoire de la Vallée d’Aoste & Bb Brass Ensemble

Musiche di Gabrieli, Holst, Hazell, Short, Morricone

Giovedì 10 agosto ore 21 Thursday August 10 9:00 PM

Grinzane Cavour - Parco del Castello

MUSICA PER LE STELLE

Maurizio Moretta pianoforte

Musiche di Mozart, Beethoven, Debussy, Gershwin