Il Concerto di Ferragosto sarà anche musica per l'ambiente con gli eco punti per la differenziata

Grazie alla collaborazione con il consorzio C.S.E.A. il Concerto di Ferragosto Monviso Unesco intende lasciare l’impronta ecologica più leggera possibile. Sul luogo del concerto saranno infatti allestiti alcuni eco punti di raccolta differenziata, presidiati dagli operatori del consorzio, supportati da volontari esterni coinvolti in un progetto a valenza sociale. Le eco isole presidiate rappresentano un’esperienza di successo già sperimentata in occasione dell’evento 2018 al Fontanone; questa modalità, resa possibile grazie ad un progetto Interreg-Alcotra, ha ricevuto la menzione dell’Unione Europea, che la include tra i modelli gestionali virtuosi, replicabili in altri contesti.

A livello locale, anche i grandi eventi di Suoni dal Monviso hanno adottato questa impostazione. Carta, vetro, plastica e umido: le tipologie di contenitori che saranno presenti al Bric Lombatera, con la disponibilità degli operatori pronti a fornire consigli e indicazioni per una corretta suddivisione. I punti di somministrazione alimenti e bevande allestiti sul luogo, utilizzeranno esclusivamente stoviglie compostabili.

Da Paolo Gaboardi, tecnico del Consorzio Csea e referente per l’evento, arriva un appello alla coscienza civica: “Differenziare i rifiuti in loco è importante, ma il ritiro di grandi quantitativi di rifiuti in quota produce in ogni caso un costo per la collettività. Per questo è importante che i frequentatori della montagna che non devono affrontare lunghi viaggi di rientro, acquisiscano l’abitudine di compattare negli zaini e portare con sé i rifiuti a valle, senza intasare i cassonetti delle località di partenza per le escursioni”.