Festa in borgata Ciampagna di Ostana con la tradizionale ‘Cena del Bollito’ sabato 5 agosto

Fervono i preparativi, da parte della Pro Loco di Ostana, per la festa che si terrà da sabato 5 a lunedì 7 agosto nella borgata Ciampagna di Ostana.

Si inizia sabato 5 agosto alle 20 con la “Cena del bollito” a cui seguirà una serata musicale per tutte le età.

Il menu prevede due antipasti: insalatina di sedano, toma e tacchino; vitello tonnato.

Come primo: tortellini in brodo. Per secondo il famoso “bollito” che verrà servito a volontà accompagnato da salse varie e, come contorno, dall’insalata. Seguiranno i formaggi e i dolci. Con vino acqua e caffè.

Il costo della cena è di 25 euro, per i bambini fino a 8 anni 15 euro.

Dalle 18 è aperto l’’open bar’ per aperitivi, digestivi fino a tarda notte.

Prenotazione ai numeri 347.7154691 oppure 333.2794511.

Domenica 6 agosto alle 11 sarà celebrata la messa nella cappella dedicata alla Madonna del Buon Consiglio. Nel pomeriggio, a partire dalle 15 saranno aperte le danze con il gruppo “Crismusic”.

Lunedì 7 agosto i tre giorni di festa si concluderanno con la gara di bocce baraonda a partire dalle 14.