Si è spenta Madre Elvira: la grande famiglia della Comunità Cenacolo perde la sua guida

E' lutto nelle oltre 70 fraternità nel mondo, a cui la fondatrice della Comunità Cenacolo sulla collina di Saluzzo ha dato vita e che l'hanno accompagnata con preghiere e messaggi profondi durante l'ultimo periodo di esistenza terrena. Da anni soffriva di una malattia degenerativa che l'ha bloccata progressivamente nella mobilità. Senza mai spegnerne il sorriso.

Le sue condizioni di salute erano peggiorate, proprio a conclusione della Festa della Vita, lo scorso 16 luglio al Villaggio della Pace, a pochi metri dalla sua comunità che ha festeggiato i 40 anni di vita.

Proprio quella domenica Papa Francesco, nell'Angelus, l’aveva ricordata e benedetta con la tutta la sua opera: “È bello che esistiate”.

Sulla collina di fronte al Monviso, il 16 luglio del 1983, festa della Madonna del Carmine, madre Elvira aveva ricevuto le chiavi per entrare nella dimora disabitata, concessa dal Comune di Saluzzo, e aveva dato avvio a una missione per la quale sentiva un “fuoco dentro, una forte spinta interiore". Voleva dare famiglia, calore, futuro a giovani in difficoltà dipendenti dalla droga, in crisi in sé stessi.

Madre Elvira si è spenta a 86 anni, li aveva compiuti il 21 gennaio scorso, nella sua dimora e casa di formazione “Bramafarina”, in via Pagno, dove viveva seguita dalle consorelle, le suore missionarie della Resurrezione.

Al secolo Rita Agnese Petrozzi, era nata a Sora (Frosinone) nel 1937. Amava definirsi "figlia di gente povera". Durante la Seconda Guerra mondiale, emigrò ad Alessandria, dove visse i disagi e la miseria del Dopoguerra, divenendo in casa, scriveva lei stessa, la “serva” di tutti.

Madre Elvira ha sempre ringraziato di essere nata da povera gente e aver vissuto la “povertà” della dipendenza dall’alcool di suo padre. “La fragilità di mio padre è stata la mia università, mi ha formato il cuore per poi saper tendere la mano a persone fragili come lui e a volte più di lui”.

A 19 anni entrò in convento a Borgaro Torinese, presso le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, dove diventò suor Elvira.

A Saluzzo suor Elvira prestò servizio all’asilo Regina Margherita, con grande senso dell’accudimento verso i bambini. I più mattinieri erano premiati con l’uovo da bere crudo che la suora raccoglieva direttamente nel piccolo pollaio, dietro la struttura.

Erano gli anni Settanta, gli anni in cui cominciava a pensare alla sue opere, a “rispondere alla chiamata”.

L’allora sindaco di Saluzzo Franco Lovera, ricorda gli inizi del “Cenacolo” negli anni Ottanta. “Suor Elvira mi chiese un appuntamento “da effettuarsi possibilmente fuori dagli Uffici del Comune”. Invitai a quella riunione anche da Avagnina, mio assessore al sociale. Suor Elvira non volle neanche sedersi, si appoggiò alla finestra, sembrava turbata e preoccupata, come se avesse delle paure.

Iniziò senza preamboli dicendomi: “Sindaco, sono venuta da lei per dirle che ho maturato un’idea, un proposito, sento di dovermi impegnare in un’iniziativa che cambierà la mia vita, portandola ad un impegno totale verso i giovani che si sono smarriti, che stanno perdendo la strada".

Sindaco, continuò, a lei chiedo solo una cosa: mi dia quel fabbricato non occupato che avete in collina, non vi chiederò soldi, perché ci impegneremo a sporcarci le mani con i giovani che si fermeranno da noi”.

Al Cenacolo giunsero da subito molti giovani, salendo a piedi sulla collina, per uscire dal mondo dell’emarginazione, della droga, della solitudine. Per loro madre Elvira aveva creato una scuola di vita, aperto le porte di una grande famiglia fondata sulla fede, fiducia nella Provvidenza, preghiera, lavoro e sacrificio. Regole semplici, dure, per le quali era famosa: rosario e lavoro.

“E’ stupefacente come il Signore mi ha sostenuta, consolata e confortata – ha scritto nel racconto della vita, riportato sul sito del Cenacolo -. Io pensavo a una grande casa per farci stare almeno cinquanta “disperati”, ma dopo poco tempo le stanze erano già stracolme, con mio immenso stupore”.

I giovani giungevano da ogni parte chiedendo di essere accolti. La sua opera si ingrandì col "miracolo della moltiplicazione", grazie alla sua energia gioiosa, contagiante, ma lei ha sempre sostenuto di non essere l’artefice: “Io non ho niente di cui vantarmi, tutto ciò che vedete è opera di Dio. Come avrei potuto io inventare una storia così?".

Madre Elvira ha girato il mondo per allargare la sua opera, lanciando appelli vibranti ai giovani in disagio, creando case per i bambini di strada, orfani e fanciulli abbandonati. Devota alla Madonna di Medjugorje, il luogo era tappa fissa di pellegrinaggio. Proprio nel villaggio bosniaco aveva aperto, nel 1991, una casa per accogliere giovani fragili in situazioni di dipendenza.

A Calcutta lavorò accanto a Madre Teresa: “Era amore allo stato puro”, disse di lei in un'intervista. Due grandi donne protese verso i più poveri e fragili.

La camera ardente sarà allestita alla Casa di Formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione in via Pagno 115 a Saluzzo, luogo dove Madre Elvira ha vissuto gli ultimi anni. Sarà possibile la visita alla salma a partire da domani, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30. Ancora da stabilire la data dei funerali.