Treiso è sede del Centro studi sul paesaggio di Langhe Roero e Monferrato

A inquadrare il traguardo una targa collocata nel Centro Culturale Don Fiori: Treiso è diventata sede del Centro Studi sul Paesaggio di Langhe Roero e Monferrato. Tra i presenti al momento dell'inaugurazione il presidente del Centro Studi Roberto Cerrato e il professor Luigi Cabutto.

"Si tratta di un importante traguardo per il nostro paese e per questo territorio Unesco, ora bisogna lavorare in sinergia per la valorizzazione culturale", ha commentato il primo cittadino Andrea Pionzo. Le altre sedi sono Magliano Alfieri, per la zona del Roero, Vinchio per l'Astigiano e Rosignano Monferrato per l'Alessandrino.

"Non è l'unica notizia positiva per il Comune - prosegue il sindaco -. La nostra Bottega dei Grandi Vini di Treiso è stata identificata come uno dei luoghi del Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato. Un motivo in più per venire a Treiso a degustare ottimi vini in un luogo simbolo dell’eccellenza piemontese e dei produttori treisesi".