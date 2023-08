Auto si ribalta davanti al Bar Tom di Fossano: persona anziana incastrata, strada chiusa

Incidente poco fa nei pressi del Bar Tom di Fossano, lungo via Circonvallazione sulla Strada Statale 28 "Del Colle di Nava".

Due i mezzi coinvolti nel sinistro che si è verificato poco prima delle 10,30 di oggi, domenica 6 agosto. Stando a quanto si apprende uno dei mezzi su cui viaggiava una persona anziana, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Dinamica ancora al vaglio.



Sul posto i vigili del fuoco volontari di Fossano hanno operato per estrarre la persona ferita, di cui non sono al momento state rese note generalità e condizioni, successivamente preso in cura dall'equipe medico sanitario giunto sul luogo dell'incidente.

Presenti anche due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso e la gestione del traffico compromesso tra la rotatoria che collega la Sp 165 e via Torino e la rotonda per via Villafalletto e Via Oreglia. Per garantire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa.