Incendio nella giornata di oggi, domenica 6 agosto, a un bidone della carta in un alloggio al primo piano di un condominio in via Santorre Santarosa. Le fiamme si sono poi propagate parzialmente a una caldaietta.

Sul posto è intervenuta la prima partenza da Cuneo che ha spento le fiamme prima che si estendessero ad altri alloggi. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 17. Non risultano feriti.