Valdieri pronta a festeggiare la Regina Elena

Domenica 20 agosto, come ogni anno dal 1990, Sant’Anna di Valdieri ricorderà la Regina Elena con una suggestiva cerimonia, nel luogo dove 27 anni fa l’Associazione Internazionale Regina Elena fece erigere un monumento alla “Regina della Carità”.



Prima dell’inizio della S. Messa presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Cavalotto, gli ospiti si recheranno al monumento nella pineta e nella bellissima chiesa parrocchiale, dove gli affreschi ricordano due dei sei Beati sabaudi: Bonifacio di Savoia (1207-70) ed il Duca Amedeo IX (1435-72). Inoltre, una delegazione si recherà sulla tomba dell’amica Marta Bluotto.



La S. Messa sarà celebrata alle ore 11, in Piazzale Elena di Savoia nella frazione di Sant’Anna; a seguire il Premio “Valdieri” 2023.



L’Associazione Internazionale Regina Elena, che da 34 anni organizza la celebrazione, e il Comune di Valdieri hanno voluto dare quest’anno un ulteriore significato alla giornata. Il sodalizio, che ha nel Principe Sergio di Jugoslavia il suo Presidente internazionale dal 1994, dedicherà un momento alla riconoscenza per le attività svolte. Quindi l'inaugurazione, nella sala del Consiglio comunale di Valdieri dalle ore 12.30, della mostra “Elena, Regina di Carità e di Pace”, a cura del Coordinamento Sabaudo, nell'anno del 150° anniversario della nascita della “Regina della Carità”.



Interverranno:

- Guido Giordana, Sindaco di Valdieri

- Maria Coculo Satta, Delegata Nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv

- Milo Ferrua, Presidente del Coordinamento Sabaudo

- Pierangelo Calvo, organizzatore delle mostre

Concluderà S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia



Seguirà una colazione sociale. Prenotazioni entro il 6 agosto.