Ai 2.450 metri del Rifugio Vallanta l'elisoccorso ora può volare anche di notte

Il Rifugio Vallanta, di proprietà della sezione del Club Alpino Italiano di Saluzzo, si trova nel comune di Pontachianale a metà del vallone di Vallanta ad una quota di 2450 msl, struttura di concezione moderna, inaugurata nel 1981 e punto di sosta per gli escursionisti e gli alpinisti che si trovano in alta valle.

Verso la fine del passato anno, la sezione proprietaria ha iniziato i contatti e l’iter burocratico per poter avere l’autorizzazione a eseguire dei lavori di adeguamento per poter utilizzare l’elisuperfice per le emergenze 118 anche durante le ore notturne.

Un mese di lavoro ha permesso l’ampliamento e il livellamento della superficie di atterraggio, creando uno spiazzo di superficie idonea all’utilizzo, in sicurezza, anche durante le ore notturne. Dal 9 agosto, alle ore 0,45, con l’atterraggio dell’elicottero 118 in volo di collaudo l’elisuperficie risulta attiva e utilizzabile durante tutta la giornata, durante il servizio di apertura del rifugio stesso.

Franco Galliano, past president del CAI Monviso Saluzzo: "Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita del progetto e la Sede Centrale del Club Alpino Italiano e la Sedamyl per il contributo economico. L’adeguamento è un passo in più per la sicurezza degli alpinisti e degli escursionisti che gravitano in alta Valle Varaita e utilizzano i servizi del rifugio".