GAL cuneesi per strategie e sviluppo del territorio, online il questionario su preferenze e proposte

Al via una nuova fase del percorso di comunicazione congiunta fra i GAL Langhe Roero Leader, GAL Mongioie, GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio e GAL Tradizione delle Terre Occitane, funzionale alla definizione delle rispettive Strategie di sviluppo locale per il periodo 2023-2027, in risposta al Bando pubblicato dalla Regione Piemonte lo scorso 20 luglio 2023: i GAL, selezionati nell’ambito dell’intervento “SRG06 Leader – Attuazione strategie di sviluppo locale” del Complemento di Sviluppo Rurale regionale, potranno infatti disporre di nuove risorse pubbliche da dedicare ai rispettivi territori di competenza, in continuità con le passate Programmazioni Leader.

I 4 GAL cuneesi, insieme alla Camera di Commercio di Cuneo, avevano promosso un duplice evento di comunicazione tenutosi a Cuneo il 31 maggio e il 7 giugno scorsi, molto partecipato da Enti e Stakeholder del mondo dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo, del commercio, dei servizi, della cooperazione, che hanno fatto emergere fabbisogni ed esigenze in parte comuni e in parte diversificati di un territorio rurale di ben 201 Comuni e 5.352 km2, su cui vivono circa 310 mila abitanti.

In quell’occasione i GAL – che da un lato hanno avuto modo di mostrare quanto concretamente realizzato negli ultimi anni per le imprese e gli Enti Pubblici – dall’altro hanno espresso fortemente la volontà di fare sistema per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, innescando processi virtuosi per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile dei territori.

La collaborazione fra i 4 GAL prosegue ora come previsto con la realizzazione di un questionario on line con cui prende il via un’azione di ascolto ancora più capillare che intende coinvolgere l’intera comunità nella realizzazione di progetti concreti, raccogliendo preferenze e proposte sulle tematiche su cui i GAL potranno lavorare nel prossimo quinquennio. Con un impegno di pochi minuti, privati cittadini, aziende, operatori pubblici e privati a vario titolo potranno fornire importanti indicazioni rispetto alla propria visione su peculiarità e priorità di intervento del territorio del proprio GAL di riferimento, contribuendo così all'elaborazione di Strategie in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo e di tutela delle rispettive aree e del territorio cuneese nel suo complesso.

Le idee, gli spunti e le suggestioni raccolti nel corso delle prossime settimane saranno utilizzati per fini statistici e progettuali, permettendo a ciascun GAL – dopo un’iniziale fase comune – di definire i dettagli della propria Strategia locale e di formulare un piano di interventi confacente alle reali esigenze espresse: un tentativo di favorire reciproche sinergie, individuando le azioni più efficaci al contempo trasversali e specifiche per ogni area.

Il questionario, compilabile al link https://forms.gle/XCFBfMp9Ggbb6ZrNA e raggiungibile dai siti web dei quattro GAL cuneesi anche con QRcode, rimarrà online fino a metà settembre, anche se è gradita la compilazione prima di tale data.

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa per le future politiche di sviluppo locale, si ringraziano fin d’ora gli Enti Pubblici e Privati che vorranno darne ampia divulgazione sul territorio.

Per assistenza alla compilazione e/o ogni altra informazione e chiarimento è possibile inviare una mail agli indirizzi dei propri GAL di riferimento:

GAL Langhe Roero Leader: comunicazione@langheroeroleader.it

GAL Mongioie: info@galmongioie.it

GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio: info@galgvp.eu

GAL Tradizione delle Terre Occitane: info@tradizioneterreoccitane.com