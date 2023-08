Mondovì, la municipale avverte: nella settimana di Ferragosto grande attenzione sulle strade

Nell'ambito del servizio di informazione della Polizia Locale di Mondovì, attivato al fine di indurre comportamenti di guida responsabile e il rispetto delle norme imposte dal codice della strada, a beneficio dell'intera comunità, si segnala che la postazione mobile dell'autovelox verrà posizionata il 15 e il 20 agosto lungo la ss28 fuori dal centro abitato.



La postazione autovelox fissa sulla sp564 nel tronco Cuneo-Mondovì al km 15+500 nel territorio di Pogliola (attiva per entrambi i sensi di marcia) è sempre funzionante.



Rimangono altresì attivi i varchi elettronici di lettura targhe per il controllo automatico degli accessi alla ZTL di via delle Scuole e l'area pedonale urbana di piazza Maggiore.



Si evidenzia inoltre che, al fine di accrescere la consapevolezza ed il senso civico oltre a rispondere alle numerose segnalazioni in merito, nel corso della medesima settimana verranno altresì effettuate “pattuglie antidegrado” nel centro abitato.