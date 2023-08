Bordiga festeggia i suoi 135 anni di storia al fianco del Cocktail Fair, l'evento di fine estate a Cuneo

Una storia che dura da 135 anni. Bordiga festeggia il prestigioso traguardo in questo 2023 e lo fa, ancora una volta, suggellando il suo profondo legame con il territorio.

A Cuneo, Bordiga sarà infatti tra i protagonisti del Cocktail Fair, l'evento di fine estate in programma il prossimo 9 settembre in via Roma. Ci sarà, infatti, un po' di Bordiga in ognuno dei 14 cocktail che verranno serviti dai bar della storica via.

Internazionali, famosissimi all'estero, tra le più antiche distillerie del Piemonte, ma radicati a Cuneo, dove tutto è nato, grazie al genio e alla lungimiranza del cavalier Pietro Bordiga, che nel 1888 fondò l'azienda.

Scelse di aprire l'attività in pianura, ma sempre con il cuore e lo sguardo alle amate valli. Veniva da lì il cavaliere, dalla Valle Grana. E con quei luoghi è stato capace di mantenuto un legame che non si è mai interrotto. Perché sono le erbe che crescono lassù, negli spazi naturali incontaminati, dove la terra è preziosa, a rendere i distillati Bordiga unici e apprezzati in tutto il mondo.

Lo dice con orgoglio Manuela Mattalia, direttore generale dell'azienda di Confreria. Anche lei è figlia di quelle valli, originaria di Elva. La dottoressa Mattalia ci mostra il libro delle ricette, gelosamente custodito, scritto con eleganza e precisione. Qui sono riportate, in bellissima grafia, centinaia di ricette di amari e liquori che il Cavalier Pietro aveva raccolto, paese per paese, chiedendole agli abitanti delle comunità montane.

Tra le ricette, anche quella del liquore di ginepro secco, è una delle più antiche d'Italia che si evolverà in gin in epoca moderna.

Sono utilizzate ancora oggi. Un libro affascinante, che sarà probabilmente mostrato al pubblico con la creazione di un museo interno alla sede, in un progetto di espansione e restyling.

Manuela Mattalia racconta del sodalizio con la montagna. "Bordiga ha sempre mantenuto il rapporto con i valligiani, che continuano a raccogliere e a portarci le erbe a seconda delle stagioni. Genepì, violette, radici di genziana, ginepro... vengono portate qui dopo essere essiccate in montagna. Facciamo tutto noi, qui. L'unica cosa che compriamo è l'alcool, al 100% di grano. Ci viene fornito da un'azienda di Busca", spiega il direttore.

Bordiga è cresciuta e continua a crescere. "Si è andati sempre più verso l'internazionalizzazione del brand ma senza mai perdere in qualità", precisa il direttore generale.

Ed è questa qualità che ha spinto gli organizzatori di Cocktail Fair a volere Bordiga tra i propri partner per un evento che vuole, prima di tutto, essere all'insegna del bere buono e consapevole. Fair, appunto.

Bordiga sarà quindi al fianco di Cocktail Fest il prossimo 9 settembre. Il 30, invece, sarà a Montemale per la Festa della raccolta del ginepro, in una giornata in cui si potrà partecipare alla tradizionale raccolta a mano di questa bacca.

Territorio, tradizione, qualità: gli ingredienti di Bordiga. Ma anche di Cocktail Fair, che nasce in questo 2023 consapevole di avere al suo fianco un partner che ha 135 anni di storia e successi, qui e nel mondo.