Entracque: tutto pronto per i festeggiamenti patronali di San Lorenzo

Il direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps, giunto al suo ottavo anno di attività sul territorio, propone i festeggiamenti patronali di San Lorenzo, organizzati in collaborazione con l’Unità Pastorale Valle Gesso, con i Comuni di Valdieri ed Entracque e con l’associazione amici del Santuario della Madonna del Colletto.



Il programma prevede per sabato 12 agosto la festa patronale di San Lorenzo con la Messa alle 20.30 accompagnata dal coro delle voci bianche e la tradizionale fiaccolata seguita dal rinfresco offerto a tutti dal Circolo Acli.



Domenica 13 agosto si proseguirà con la Messa alle 11 animata dal coro delle voci bianche cui seguirà la Gran Raviolata (Info e prenotazioni al n. 3476966231). Nel pomeriggio intrattenimenti popolari per tutti i partecipanti, gioco delle pignatte per adulti e bambini e stima.



Il Presidente Matteo Cavallo a nome del Direttivo del Circolo Acli ricorda che , dalla costituzione dell’associazione, una parte del ricavato dei festeggiamenti patronali viene destinato ad interventi di manutenzione e sistemazione delle Chiesette e della sede sociale sita in frazione San Lorenzo. Negli scorsi mesi sono state installate nella Chiesa di San Lorenzo delle nuove e funzionali zanzariere al fine di consentire un più adeguato ricircolo dell'aria durante tutto l'anno , con l'obiettivo di preservare al meglio gli affreschi e gli arredi interni.