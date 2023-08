Un mare di eventi in provincia di Cuneo per questo lungo ponte di Ferragosto

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese, sagre e manifestazioni

A Melle appuntamento con la Sagra del Tumin dal Mel. Sabato 12 agosto, alle 21.30, serata di musica occitana con la partecipazione del gruppo “Folk en Rouge”. Domenica 13 ci sarà il mercato dei prodotti tipici lungo le vie cittadine del paese con la “piazza dei formaggi”, di fronte alla chiesa parrocchiale. Durante tutta la giornata, saranno aperti il Museo etnografico “L’umbra d’la nosta gent”, il Museo della fauna del comprensorio alpino della Valle Varaita, la mostra di antiche attrezzature agricole di montagna e la sede dell’associazione Tavio Cosio. Nel pomeriggio, dalle 14.30, animazione per bambini con i giochi in legno. Sarà presente anche l’artista Barba Brisiu. Alle 15 si terrà la dimostrazione pratica della mungitura del Toumin dal Mel. Alle 17, avrà inizio la grande polentata nella tettoia di piazza Botta. La giornata si concluderà con il concerto di “Paolo, Alberto e la Band”. Lunedì 14, alle 21 nel piazzale della parrocchiale, avrà luogo il concerto de “Le Madamè”. La Sagra proseguirà fino al 19 agosto. Info: www.comune.melle.cn.it

A Frabosa Soprana è in calendario la Sagra della Raschera e del Bruss.

Domenica 13 agosto alle 17 ci sarà la presentazione del libro “1973‐2023 50 anni storia. Come eravamo e come siamo”. Lunedì 14 e martedì 15 l’evento entrerà nel vivo. Per tutte e due le giornate fiera con i prodotti locali delle vallate monregalesi. Lunedì 14, alle 21, in piazza Marconi si terrà lo spettacolo “Varietà 2.0: Overclock”, serata di magia, canto e intrattenimento. Martedì 15, ci saranno la tradizionale sagra con i prodotti delle vallate, alle 10 la sfilata storica con l’esibizione dei gruppi folkloristici che anticiperà l’investitura dei nuovi cavalieri della Confraternita. Alle 15 si esibirà la marching band itinerante “Seven Dixie” per le vie del centro, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i trucca‐ bimbi e i clown della Compagnia del Teatro scalzo. I Falconieri guideranno l’esposizione dei rapaci e il rito del battesimo del guanto. Gran finale alle 21, con i Tre Lilu e i Mishkalè in “Mutandem”, il nuovo spettacolo di musica e comicità in piazza Marconi (ad ingresso gratuito). Info: www.comune.frabosasoprana.cn.it

A Mondovì Piazza è in programma la Mostra dell’Artigianato Artistico. Nel fine settimana si potrà seguire il percorso ad anello tra le vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, partendo da Piazza Maggiore e percorrendo via Gallo, la salita e i giardini del Belvedere e via Vitozzi, per curiosare tra le esposizioni degli artigiani provenienti da tutta Italia. Il 12, 13 e 14 agosto l’orario di apertura sarà dalle 11 alle 23.30. Il 15 di agosto l’evento si concluderà alle 23.00.

L’artigianato artistico, in esposizione nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, sarà il cuore della manifestazione, affiancato da un ricco calendario di eventi. Eccone alcuni:

sabato 12 agosto, palcoscenico riservato alle Karma B, lo spettacolo delle drag queen più famose d’Italia. Domenica 13 agosto alle 21.30 la Compagnia Madame Rebine presenta ‘Ventriloquini’. Lunedì 14 agosto, sempre alle ore 21.30, Clavdio in concerto. Nelle giornate di sabato 12 e lunedì 14 agosto, alle 18.00 ed alle 21.00, presso il giardino del Belvedere, sono in programma gli spettacoli di Enrico de Palmas: “Edp live looping", performance musicale con chitarra ed elettronica. Info e programma completo: www.lafunicolaremondovi.it - www.artigianatomondovi.it

Sabato 12 agosto la Borgata Vernetti di Marmora propone un interessante mercatino estivo, seguito alle ore 12.30 da una grande polentata, stima del peso e musica occitana. Info: www.facebook.com/proloco.comune.marmora.cn.it

A Chiusa Pesio sabato 12 e domenica 13 agosto è in calendario con il “Festival del vintage” dedicato all’antiquariato e al vintage. Il paese farà un salto nel passato, verranno allestite apposite postazioni con auto d’epoca, i commercianti saranno vestiti con abiti d’epoca e la musica sarà a tema. Sabato dalle 19, ci sarà l’apericena in piazza Cavour. Domenica 13 agosto, per le vie del paese, mercatino dell’antiquariato e vintage con i negozianti che esporranno particolari sconti per l’occasione.

Ad Entracque domenica 13 agosto, dalle 8 alle 19, in Piazza Europa si terrà il celebre mercatino di Forte dei Marmi. Le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente anche nel Cuneese, dopo gli ultimi successi in regione, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Il mercatino propone da anni articoli di alta qualità: da abbigliamento e accessori in cashmere a capi firmati per uomo e donna. Si possono trovare anche lenzuola e tovaglie su misura ricamate, pizzo fiorentino e tanto altro.

Info: www.turismoentracque.it

Domenica 13 agosto appuntamento a Monforte con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato nel centro storico. Info: www.cuneomanifestazioni.it

A Camerana, sempre domenica 13, appuntamento con Mercante per un giorno, mercatini dell’usato e non solo a partire dalle ore 10; visite guidate alla torre; ore 20.30, concerto di musica classica con il duo pianistico Paser-Rapaglià. Info: www.facebook.com/proloco.camerana

A Ceva martedì 15 agosto torna l’antiquariato di Ferragosto 2023. Per le strade del centro storico, per tutta la giornata, saranno allestiti stand con oggettistica, collezionismo, numismatica, libri, stampe, dischi, vintage, modernariato, artigianato e creazioni d’ingegno.

Info: www.comune.ceva.cn.it

Sempre martedì, dalle 9 alle 19, appuntamento ad Ormea con il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici “Artigianato, che passione!” lungo le vie del centro storico.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea

A San Giacomo di Roburent ci sarà il mercatino di Ferragosto e alle ore 21 serata musicale al Bar Adriana. A Cuneo, in concomitanza della festività del 15 agosto i mercati settimanali del martedì in Piazza Galimberti/Via Roma, Piazza Seminario, quartiere Donatello e Piazza Virginio, si svolgeranno regolarmente con gli stessi orari e stesse modalità. Anche a Savigliano il mercato settimanale del martedì si terrà regolarmente anche il 15 agosto, giorno di Ferragosto. Saranno presenti le abituali bancarelle degli ambulanti nelle piazze del centro storico, con le consuete modalità ed i consueti orari.

Sabato 12 agosto torna a Vicoforte “Mangiando sotto le stelle” la passeggiata enogastronomica su percorso campestre attorno al Santuario. Il percorso è di circa sei chilometri e prevede sette tappe con la degustazione di altrettanti piatti della tradizione culinaria locale: aperitivo, affettati e antipasto, ravioli, secondo e contorno, formaggi e miele, dolci, caffè e zuccherini. In ogni tappa danze e intrattenimenti musicali. Ritrovo e arrivo dagli impianti sportivi comunali; partenze scaglionate dalle 18.30 alle 21.10. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Info: www.comune.vicoforte.cn.it

La Fiera nazionale della Nocciola a Cortemilia avrà un’anteprima, lunedì 14 agosto a partire dalle 19 presso il Borgo La Pieve con la passeggiata enogastronomica per le vie del Borgo.

Poi, dalle 21.30, presso il Parco la Pieve il grande parco dedicato ai giovani con i “Tuttafuffa”

che apriranno il concerto del “World tour 2023” degli “Eiffel 65”.

Info: www.facebook.com/comunedicortemilia

Dal 12 al 15 agosto in frazione Roreto di Cherasco si terrà la Festa patronale di Maria Vergine Assunta. Sabato 12 agosto alle 20 si inizia con il gran fritto misto alla piemontese; a seguire, alle 20.30, apertura della scatola pro-asilo infantile di Roreto e dalle 21 serata danzante con l’orchestra Note d’Autore. Domenica 13 agosto ci sarà la cena “Serata dell’amicizia” alle 20, apertura della scatola pro-asilo infantile di Roreto alle 20.30 e serata danzante con Bruno Mauro e la band dalle 20. Lunedì 14 sarà serata Paella dalle 20, alle 20.30, apertura della scatola pro-asilo infantile di Roreto e alle 21 serata danzante con Samantha & Alex Tosi band. Ultimo giorno di festa martedì 15 agosto: alle 9.30 Santa Messa e Processione, a seguire aperitivo offerto. La cena a buffet sarà per le 20, seguita dall’apertura della scatola pro-asilo infantile di Roreto. Dalle 21 serata danzante con l’orchestra Maria Ravera. Per le cene è gradita la prenotazione.

Info: www.facebook.com/prolocororetese

A Castellar di Boves nel fine settimana è in programma la festa della Maria Vergine Assunta. Sabato 12 a partire dalle ore 14 la Gara di Petanque e, dalle 18, pizza in piazza, a seguire serata giovane con la musica del Dj Dario Viale e fiumi di birra. Domenica 13 agosto la festa prosegue con la gara di petanque “12 ore d’la capela”, a partire dalle 14 e, alle 16.30 appuntamento per tutta la famiglia con il Mago Trinchetto. Alle 20 grande cena a base di pasta, porchetta e patate, dolce e acqua. La serata proseguirà in allegria con i “Non plus ultra”. Lunedì 14 agosto, dalle ore 14, il II° Memorial Aime Aurelio e, dalle ore 20 grande cena con la paella, antipasti, dolce e acqua. A seguire la serata danzante grazie all’orchestra “Giuliano e i Baroni”. Martedì 15 agosto, durante tutta la giornata ci sarà il mercatino dellʼhobbistica per appassionati e curiosi. Nel pomeriggio giochi popolari e intrattenimento musicale con Courenta e Balet con i Sunadur dʼla Val Vermenagna. Dalle ore 18 tornerà la pizza in piazza e seguirà la serata latino alle 21. A partire dalle ore 22 musica e danze a volontà con la “Serata Caraibica”. La festa proseguirà fino a mercoledì 16 agosto. Durante i festeggiamenti sarà disponibile il servizio bar con bevande e panini. Serate danzanti e spettacoli ad ingresso gratuito. Cene su prenotazione.

Info e locandina: www.comune.boves.cn.it

A Gaiola è in calendario la Festa dell’Assunta. Sabato 12 agosto alle 18 aperitivo e alle 20 serata alla brace presso gli impianti sportivi su prenotazione. Per i più giovani, alle 21.30, dj set con Marco Marzi e Marco Skarica. Domenica 13 agosto alle 14.30, presso gli impianti sportivi, torneo di pallavolo, mercatino dei bambini. Alle 18 aperitivo, a seguire hamburger e ballo occitano con “Lou Pitakass”. Lunedì 14 agosto aperitivo alle 18, alle 20 Messa con fiaccolata mariana per le vie del paese, alle 21.30 spettacolo comico “La 1/2 Ora Canonica” e alle 23.30 musica con dj. Martedì 15 alle 8 pastis alla “Suberana”, consegna del sonetto al Dedicato alle 9.30 al bar Oasi, rinfresco e alle 11 Messa con processione. Dopo il pranzo, dalle 16, sotto il padiglione pomeriggio con divertimenti popolari presso gli impianti sportivi, aperitivo e serata di ballo liscio con l’orchestra “Meo Tomatis”. La festa proseguirà mercoledì 16 agosto.

Info: www.facebook.com/laprolocodigaiola

Per il mese di agosto la Riserva Naturale Ciciu del Villar propone eventi a portata di bambino per scoprire la natura e la realtà che ci circonda. Domenica 13 agosto passeggiata a cavallo per bambini tra piante e parte bassa della Riserva. I genitori devono/possono accompagnare i bambini a terra. Potranno partecipare 1-2 bambini ogni 30 minuti dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Martedì 15 agosto appuntamento aperto a tutti con la Falconeria dove si potrà vivere un emozionante momento in compagnia di un falco, un gufo reale e una civetta e tanti altri rapaci, attraverso la realizzazione di piccoli laboratori didattici. Info: www.provillar.it

Domenica 13 agosto a Pian Munè, Paesana, arriva "Barbaluc il Cantastorie". Una ghironda, i racconti del passato e la curiosità per un momento di ascolto immersi nella Natura. Orario a scelta tra le 11, le 12 o le 14. Info: www.pianmune.it

La festa dell’Assunta a Sanfront si presenta ricchissima di eventi. Sabato 12 agosto alle 18.00 presso la Confraternita apertura della mostra “I cimeli di Totino”. Alle 20.00 presso l’ala comunale appuntamento con il drink and food, dj set “Pitone” e “Altarknock”. Domenica 13 alle 21.00 sono in programma danze occitane. Lunedì 14 dalle 14.00 gara alle bocce, dalle 16.00 giochi per bambini e ragazzi con il Magic Bus e merenda. Alle 20 sotto l’ala comunale è previsto “Mangiamo in pigiama”, cena argentina con asado e contorno formula al you can eat, su prenotazione e, a seguire, dj set “Dario Viale”. Martedì 15 alle 9.00 ritrovo presso la casa riposo con la banda musicale di Racconigi, a seguire dalle 10.30 cerimonie religiose e rinfresco. Alle 20 cena su prenotazione, alle 21.00 Bruno Mauro e la band ballo a palchetto ad ingresso gratuito. La festa si concluderà mercoledì 16 con il Grandioso Spettacolo Pirotecnico. Info: pagina Facebook Proloco Sanfront

Fino al 15 agosto, la Villa di Verzuolo sarà animata dalla terza edizione di “Agosto nel Borgo antico”, festa all’insegna dello svago e della gastronomia. Per tutte le sere, al costo di 10 euro, verrà proposto l’AperiVilla, con possibilità di degustare i prodotti tipici del borgo. Lunedì 14 agosto, si terrà la cena, su prenotazione, del compleanno dei 35 anni della Pro Villa. I festeggiamenti hanno in programma per sabato 12 agosto, alle 21.30, la selezione di Miss Provincia Granda e l’elezione di Miss Villa. Domenica 13 agosto, cena e gioco “Figli delle stelle”. Per lunedì 14 e martedì 15 agosto, si terranno altre due serate in ballo con la partecipazione dell’orchestra Maurizio e la Band e l’orchestra Romeo e Cooperisa.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da servizi-cucina con speciali menu, passando per i prodotti tipici recentemente riproposti come simboli culinari della borgata, dall’agnolotto al villuccio. Il Castello della Villa di Verzuolo riaprirà le sue porte al pubblico domenica 13 e martedì 15 agosto. Le visite guidate su prenotazione vedranno la collaborazione dei due architetti Alex Barbero e Gerardo Bonito. Domenica 13 è anche prevista la visita all’antica parrocchiale a cura dell’Associazione culturale Verzuolo. Info: https://villadiverzuolo.it

Feisoglio festeggia la Patronale di San Lorenzo fino a domenica 13 agosto. Sabato 12 alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21.30 “Mojitos party” con la musica live con i “Juke box”. A seguire discoteca con Daniele Bertaina a ingresso libero. Domenica 13 gran finale della festa con “La domenica della nocciola”. A partire dalle 9 prenderà il via la 28ª edizione del mercatino per le vie del paese. Alle 12 la “Raviolata”, con distribuzione di ravioli in piazza XX Settembre; alle

14.30 musica in piazza in compagnia dei “Deep vibes duo”. Alle 15 la premiazione

degli ottantenni e a seguire la consegna del Premio dedizione al territorio”. Alle 16 il 22° concorso a premi “Dolce con nocciole di Langa”, competizione amatoriale aperta a tutti. Alle 17 l'estrazione della “Lotteria di San Lorenzo”. Alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21 gran finale con la serata di Liscio che avrà quale protagonista l'orchestra “Alex e la band”. Nei giorni di festa sarà aperto un banco di beneficenza e sarà allestita la mostra fotografica “Feisoglio nel passato”. Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio

L a Proloco di San Donato di Mango per la festa patronale, propone un fine settimana ricco di appuntamenti, con musica, spettacoli e serate gastronomiche. Sabato 12 inizieranno gli appuntamenti gastronomici con la grande costinata sotto le stelle a partire dalle 20. Ad allietare la serata ci sarà il concerto live della Sciarada band, con il meglio della musica rock e pop dagli anni ’70 fino a oggi. Nella giornata di domenica 13, a partire dalle 14, il paese ospiterà le automobili d’epoca e il Vesparaduno, con un itinerario panoramico ed enogastronomico sulle colline di Langa e la visita guidata al Museo degli antichi mestieri. Alle 16, saranno proposti giochi per bambini. Alle 17.30 saranno inaugurati il percorso “San Donato incantata” e la mostra fotografica “A regola d’arte”. Seguirà l’incontro con l’associazione Arvangia con letture e intrattenimenti artistici. In serata ci sarà la cena a base di ravioli con animazione ed esibizione dei ballerini della scuola di ballo Star dance e la musica del Dj Marco Ferretti. A seguire, inizierà la dolce notte, con Nutella party e degustazione di Moscato d’Asti. La manifestazione si concluderà lunedì 14 con la cena a base di friciule con affettati misti e formaggi, seguita dalla serata danzante dell’orchestra spettacolo di Loris Gallo. Info: www.facebook.com/people/Pro-loco-Di-San-Donato/100057668850112

In attesa del "Battifest" di sabato 12 agosto, l'evento giovane dell'estate, la Proloco di Battifollo si prepara ai festeggiamenti per la vigilia di Ferragosto con un programma per tutte le età.

Si comincia lunedì 14 al pomeriggio con i divertenti giochi popolari per piccoli e non presso l'aerea sportiva comunale, per proseguire dalle 19.30 con la tradizionale polentata ferragostana, piatto tradizionale e aggregativo per eccellenza. A proseguire serata danzante con il duo Alberto&Simone per i grandi e il Mago Flavio per i piccoli a incantarli con giochi di prestigio, truccabimbi e tanto altro. Info: pagina Facebook proloco Battifollo.





A Serravalle Langhe torna la festa dell’Assunta. Sabato 12, dalle 15.30 fino alle 18, presso la Confraternita di San Michele si svolgerà il festival culturale “Il cielo è stellato sopra Serravalle”, rassegna letteraria con la presentazione di alcuni libri. A seguire rinfresco e firma copie. Dalle 19.30 si cenerà con la grigliata mista, accompagnata dalla musica di Luca & Chiara. Domenica 13 la patronale si terrà dall’alba al tramonto con la seconda edizione della giornata dell’arte che porterà in paese un’esposizione di opere. Dalle 10, inoltre, in piazza Ravina, si proporrà ai bambini il laboratorio di pittura e sarà allestito il mercato dei prodotti tipici. Alle 12.30 si servirà il pranzo “Il mare a Serravalle” su prenotazione. Lunedì 14, alle 18, andrà in scena lo spettacolo “Mai ‘n ter nisore, mai ‘n tra vendemia” e alle 20 sarà servita la gran polentata. Martedì 15 in paese arriveranno i trattori d’epoca per il raduno. Alle 9.30 sarà proposto un tour in e-bike e alle 15 ci sarà la caccia al tesoro, anch’essa in e-bike. Durante la giornata, in paese, musica itinerante e Prezzemolo per i più piccoli. Pranzo e cena saranno assicurati da una grigliata mista, in serata si ballerà con Alberto & Simone. I festeggiamenti termineranno sabato 19. Info: pagina Facebook proloco Serravalle Langhe

In Frazione Naviante a Farigliano da sabato 12 a mercoledì 16 agosto è in programma la festa patronale di San Rocco, con musica, balli e giochi popolari.

Si inizierà sabato 12 agosto alle 21.15 con "Il suono delle tradizioni", concerto di fisarmonica di Walter Porro. Domenica 13 appuntamento alle 17 con "Rime e Sonetti" di Beppe Occelli e letture a cura di Luca Occelli davanti alla chiesa di San Rocco. Alle 21.15 “Storie del Signor G.", canzoni e monologhi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, di e con Luca Occelli e Franco Olivero.

Lunedì 14 agosto "Il trucco c'è...ma non ci credo", spettacolo di animazione, magia e trasformismo con Mago Budinì alle 21.15. Martedì 15 agosto il gioco delle bije (birilli per sole donne) alle 15.30, in serata "L'ora Canonica" di padre Filip e Luca il Chierichetto alle 21.30.

Mercoledì 16 agosto alle 11 la celebrazione della Santa Messa e alle 15 Caccia al tesoro "Conoscere Naviante". A chiudere la manifestazione sarà il concerto di "The Smiles" a ritmo di rock 'n roll in stile anni '50. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, per tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar.

Martedì 15 agosto dalle 16 in Piazza del Municipio a Limone Piemonte è in programma animazione per famiglie con lo spettacolo “Crazy & Fun: un Ferragosto senza freni” con giochi per tutte le età. La piazza, poi, sarà invasa dalle trenta crazy bike di Pongo che metteranno alla prova chi vorrà cimentarsi alla guida di queste due-ruote molto particolari. A partire dalle 21 la Piazza del municipio sarà animata dal coinvolgente spettacolo della band Sismica, per festeggiare il Ferragosto sulle note delle migliori hit del momento cantate e suonate dal vivo.

Info e programma eventi di agosto su: www.limoneturismo.it

Il "Ferragosto lungo" di Pontechianale regala a villeggianti e turisti occasioni di svago adatte a tutte le età e i gusti. Ecco gli appuntamenti fino al 15 agosto. Sabato alle 17 in piazza del Municipio ci sarà la presentazione del libro "I Promessi Sposi che non hai mai letto prima" di Silvio Pautasso. Alle 21 "The Rhythm of the Night", serata di giochi musicali, animazione e musica per tutte le età, con una speciale selezione dance Anni '90 e 2000. Domenica dalle 21.30 in piazza del Municipio "Frio funk-latin show", sonorità latineggianti in una soirée tutta da ballare con il sorriso. Lunedì è in programma il "Piccolo Festival": natura, musica e circo si fondono per dare vita alla prima rassegna di arti performative, con artisti di strada impegnati nelle varie aree del capoluogo. A Ferragosto dalle 21.30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico dalla diga di Castello.

A seguire "Disco-drum Show" in piazza del municipio con Alby Esse: percussioni e intrattenimento musicale dai ritmi travolgenti. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

SubTurrim è il nome della 'festa di mezza estate' organizzata dalla Proloco di Camerana nei giorni 12 e 13 agosto. Sabato 12 TNT Party Night, una serata dedicata particolarmente ai giovani, ricca di musica e proposte di street food. A partire dalle 19.00 apertura stand street food e alle 21.30 musica con TNT Party Band e Dj set. La giornata conclusiva, domenica 13 agosto, presenta un programma ricco e vario. A partire dalle 10.00, nella piazza antistante la chiesa e nella via centrale del borgo di Villa, si svolgerà Mercante per un giorno, mercatino dell'usato e non solo, mentre le visite guidate alla antica Torre continueranno per l'intera giornata. Alle 20.30 il Concerto di musica classica Concerto sotto le stelle per pianoforte a più mani chiude la tre giorni di SubTurrim. Si esibirà il duo pianistico Pasero-Rapaglià, con musiche di Mozart e Čajkowskij.

Info: www.facebook.com/proloco.camerana





Concerti di Ferragosto

La 43ª edizione del Concerto di Ferragosto con l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo sarà ospitata quest'anno al Bric Lombatera di Paesana, a 1390 metri di altitudine in valle Po. Sarà trasmessa in diretta su Raitre, martedì 15 agosto alle 12.45. In programma ci sono musiche di Puccini, Verdi, Leoncavallo e Strauss. La strada provinciale 269 di accesso a Bric Lombatera sarà chiusa da Paesana, anche alle biciclette e ai pedoni, fin dalla serata di lunedì 14. Saranno messe a disposizione 35 navette che faranno la spola tra piazza Piave a Paesana e il luogo del concerto a partire dalle 7 di martedì 15 agosto. Il percorso segnalato si snoda dal bivio per la località Erasca e ha una lunghezza di 13 chilometri. È prevista la possibilità di noleggiare e-bike o compiere l'escursione a piedi, dalle 8,30, accompagnati da guide esperte. Info per logistica: www.paesana.it, programma concerto: www.orchestrabruni.it

Sempre martedì 15 agosto alle 16, al Santuario di San Magno, in Valle Grana è in programma l’esibizione de “I Lou Dalfin”. A quarant’anni esatti di carriera, dopo 12 album, più di 1300 concerti e collaborazioni prestigiose sulla scena musicale nazionale ed internazionale, ancora una volta i Lou Dalfin, capeggiati da Sergio Berardo saranno i protagonisti del Ferragosto occitano che si celebrerà in Valle Grana. L’ingresso è libero. Info: www.occitamo.it

Alle 18 di martedì in piazza Santi del Popolo a Casteldelfino, si terrà il Concerto di Ferragosto con la banda musicale “Conte Corrado Falletti” di Villafalletto. Info: www.facebook.com/comunedicasteldelfino

Ad Entracque, martedì alle 21, in piazza Giustizia e Libertà, appuntamento aperto a tutti con la rassegna Accademie in Valle e i Birkin Tree, la più importante band italiana di musica irlandese per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza. Ingresso libero. Info: www.turismoentracque.it/eventi e www.facebook.com/AccademieInValle

Prosegue a Sale San Giovanni la decima edizione della rassegna concertistica alla Pieve di San Giovanni Battista. Martedì alle 21.30 appuntamento con «Dal Barocco al classicismo viennese». Si esibiranno Paolo Ardinghi (violino) e Arianna Presepi (pianoforte).

Locandina su: https://comune.salesangiovanni.cn.it

A Garessio martedì 15 agosto, con partenza alle ore 10.00 da Garessio 2000, passeggiata rigenerante e concerto dalle 15.30 "La musica degli alberi", presso la Baita del Roccassone.

Info: www.facebook.com/proloco.garessio

Spettacoli e musica

Una festa della musica in uno dei paesaggi più belli del Piemonte. Giunti alla 10° edizione, il Guarene Musica Roero Music Fest è il festival di un territorio, che unisce le città, i paesi, i borghi e tutte le eccellenze culturali ed enogastronomiche. Sabato 12 agosto alle 21 appuntamento a Guarene con il concerto “Acústica Latina”, con il duo Sergio Fabian Lavia & Dilene Ferraz. La musica di Sergio e Dilene riflette la ricchezza culturale dell’Argentina e del Brasile, formando un insieme di esperienze plasmate da suoni tradizionali fusi con degli aspetti più sperimentali. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/roeromusicfest

A Saliceto per tutto il mese di agosto, ogni sabato, lo splendido castello Marchesi del Carretto sarà la cornice prestigiosa dei concerti di musica classica. Sabato 12 alle 18 si esibirà il Duo Pianistico Pasero-Rapaglià. Musiche di Johannes Brahms (1833-1897) e variazioni su un tema di Schumann op.23 Danze Ungheresi. Info e prenotazioni: www.castelliaperti.it/it/news/item/i-concerti-del-sabato-al-castello-di-saliceto.html

A Ostana sabato 12 agosto ore 6.32, concerto all'alba a Pian de Charm, 1620 m, con una splendida vista sul Monviso all'alba. Il duo, formato da Gled Zabote al sax e Paul Zogno al basso, si potrà ascoltare ammirando il Monviso. Il loro repertorio spazia dai grandi classici del jazz alla musica brasiliana, offrendo armonie e melodie fluide e intrecciate che portano gli ascoltatori in un emozionante viaggio musicale. Alle ore 11, in località La Vardetta a 1576 m, si esibirà uno dei migliori chitarristi italiani, Nico di Battista, dall’esperienza sconfinata quanto la sua curiosità musicale, che lo hanno portato ad esplorare tutte le possibilità che può offrire la chitarra e un concerto in solo. Info: www.jazzvisions.it/it/concerto-alba.php

Nuova tappa del festival Accademie in Valle, la rassegna che da sedici anni fa incontrare la musica con la cultura di montagna. Protagonista di questo terzo appuntamento sarà il Duo Gardel, che si esibirà Alla Confraternita di Limone sabato 12 agosto alle 21. Il fisarmonicista Gianluca Campi e il pianista Claudio Cozzani, entrambi liguri, proporranno al pubblico un coinvolgente programma dal titolo “Barock & Tango”, che vedrà contrapposti nella prima parte capolavori del periodo barocco di Rameau, Bach e Vivaldi, arrangiati ed elaborati dal duo, e nella seconda parte celebri tanghi di Piazzolla Petersburski e Galliano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/accademie-in-valle-limone-piemonte-2

Il Festival Occit’amo continua il suo viaggio nelle vallate del cuneese con gli appuntamenti in Valle Grana. Domenica 13 agosto gli appuntamenti occuperanno tutto il giorno. Alle 10 a Monterosso Grana arriva lo stage di strumenti tradizionali a cui seguirà alle 16 il concerto dei giovani musicisti della Grande Orchestra Occitana. Alle 21, sempre a Monterosso Grana, è in programma il Bal d’Istà “Bal dels Pireneus” con la musica degli Estornapic, un ensemble di strumenti tradizionali, fiati e percussioni, dedicato alla musica per il piacere della danza. Sempre alle 21 al Filatoio Rosso, Caraglio, il festival Borgate dal Vivo presenta “Storie vere al 97%”, spettacolo prodotto da Associazione Revejo, di e con Alessandro Barbaglia. L’evento a emissioni zero è realizzato anche in collaborazione con Teatro a Pedali. Il costo è di 5 euro a persona, i biglietti sono disponibili in cassa. Lunedì 14 agosto alle 6 ci si troverà al Rifugio Fauniera, Castelmagno, per vivere insieme l’aubada. A fare da colonna sonora il mix tra musica occitana dell’Ariège e del Tarn dei quattro giovani che formano il gruppo Frezinat. I musicisti che suonano boudega, clarinetto, oboe e fisarmonica animeranno la giornata fino alla sera, anche durante la cena occitana a partire dalle 20.00 al Rifugio Maraman. Il giorno di Ferragosto appuntamento al Santuario di San Magno con il concerto di Ferragosto alle 16. Info: www.occitamo.it

A Bra tornano gli appuntamenti con il teatro ragazzi, con la rassegna “Apriti Sesamo all’estate”, organizzata dalla compagnia Claudio&Consuelo, all’interno della manifestazione BurattinArte. Il teatro ha in programma sabato 12 agosto alle 21 “My shadow and me” del britannico Drew Colby. Costo 3 euro a persona. Info: www.burattinarte.it

Il divertimento è assicurato anche domenica 13 agosto dalle 18 con il Progetto Emmaus con l’intrattenimento musicale con Scalabrino DJ. Ingresso libero. Ogni sabato e domenica del mese, dalle 18 alle 23, il pubblico potrà godersi un momento di ristoro presso il nuovissimo Chioschetto Belvedere, la cui realizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione con il Progetto Emmaus, che ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Info: www.turismoinbra.it

Limone Piemonte propone anche quest'anno la rassegna musicale Note d’acqua, manifestazione gratuita, con artisti di alto livello che si esibiranno a bordo di una zattera sulle acque del lago Terrasole, a 1.750 metri d’altitudine. Protagonisti di questo appuntamento saranno i Ponente Folk Legacy, che si esibiranno domenica 13 agosto. Lo spettacolo avrà inizio alle 12 e la località è raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Info: www.limoneturismo.it e www.riservabianca.it

Domenica 13 agosto a Levice alle 21.15 piazza Palazzo Scarampi ospita una tappa della rassegna Suoni della Pietra. Sul palco salirà l’Ars Gratia Artis Duo, composito da Paola Esposito e Francesca Ghilione. Il repertorio del duo spazia dalla musica barocca a quella sudamericana, da brani originali per mandolino e chitarra alla musica contemporanea, esplorando e valorizzando la ricchezza e la sensibilità dell’arte al femminile. Ingresso libero. Locandina: www.comune.bergolo.cn.it

Si terrà domenica 13 agosto alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di Robilante la tappa del “Festival International - Autour des Orgues Historique” con l'evento “La Route Royal des Orgues -Un patrimonio da ascoltare”, concerto di soprano e organo. Protagonisti saranno Martina Malavolti al soprano e Nazareno Fusta all’organo. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Info: www.larouteroyaledesorgues.com/event-details/concerto-a-robilante-1

Prosegue a Niella Tanaro la ricca programmazione concertistica della XXIX edizione di “Musica sull’Aia”, la rassegna musicale a carattere culturale, che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.

Domenica 13 agosto, gli spettatori verranno trasportati in un tempo e una terra lontani con “Madame l’operetta con un tocco di Napoli”, concerto che si terrà alle 21, presso Aia di Baraté, in località Borgo. Un programma spumeggiante, durante il quale gli appassionati potranno riconoscere le note di alcune delle più celebri melodie d’operetta, con interpreti il soprano cuneese Serena Garelli ed il tenore borgarino Michelangelo Pepino, accompagnati al pianoforte dal maestro Lorenzo Martini. Info: www.musicasullaia.it e www.facebook.com/modulazioni.net

Appuntamento in Valle Maira con “Musica in cammino 2023”, un programma di eventi che animeranno le serate estive sandamianesi, promossi dall’amministrazione comunale con la collaborazione dall’associazione Escarton APS. Serate di musica, convivialità e tanto divertimento.

Nell’arena spettacoli San Damiano Macra sabato 12 agosto alle 21 si esibiranno i tre musicisti del TriOblique. Ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il Pellerin. Alle 15 è in programma uno stage di balli folk con Aurélien Congrega sotto il Pellerin in Via Roma. Ingresso libero e gratuito, gradita la prenotazione.

Domenica 13 agosto alle 18 ad Acceglio, Borgo Villa, piazzetta della Confraternita, è in programma “Americhe andata e ritorno”, un viaggio musicale dall’Europa alle Americhe e ritorno attraverso la musica tradizionale europea, la quale và nelle americhe portata dagli emigranti e si trasforma in qualcos’altro, Country, Jazz, Blues, e ritorna poi da noi. In caso di pioggia l'intrattenimento musicale si terrà in un’area coperta adiacente. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/escarton.associazioneculturale

Proseguono gli appuntamenti con i “Pomeriggi in Musica” a Murazzano alle 17 al Santuario della Madonna di Hal. Domenica 13 si esibirà il duo “I fortunelli”, il 20 col “Trio musicale

albese”, il 27 il coro “Laeti cantores” e domenica 3 settembre “Belaben 2.0” in piazza Umberto I.

Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano

Ad Entracque domenica 13 agosto appuntamento dalle 21, in piazza Giustizia e Libertà, omaggio a Fabrizio De Andrè con Anna Petracca e Fabrizio Veglia.

Cultura, castelli aperti e musei

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana e per Ferragosto sono numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Info ed eventi su:

www.castelliaperti.it/it/news/item/castelli-aperti-2023-gli-appuntamenti-di-domenica-13-agosto-e-di-ferragosto.htm

Sabato 12 agosto alle 18.30, al maniero di Serralunga d’Alba, torna l’appuntamento con “Il castello segreto” l’inedito tour alla scoperta di spazi solitamente esclusi dai consueti percorsi di visita. Una visita tutta speciale per rivivere le avvincenti storie del glorioso passato della roccaforte trecentesca di Serralunga e dei suoi sistemi difensivi nel Medioevo. Durante il tour ci si potrà avventurare lungo le scale della torre quadrata, per godere della luce del tramonto dal punto più alto e panoramico di tutto il maniero, poi si scenderà attraverso la torre rotonda, fino alle antiche cantine per vedere da vicino il pozzo rasoio. Info: www.barolofoundation.it

Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 agosto il Castello della Manta aprirà per visite speciali in notturna grazie all'iniziativa "Le sere del Fai d'estate". All’imbrunire, prima dell’avvio dei percorsi di visita alla luce di lanterne, il pubblico potrà gustare un picnic al tramonto: il cestino è su prenotazione all’indirizzo faimanta@fondoambiente.it, a seguito della prenotazione online dei biglietti. Info: https://fondoambiente.it/eventi/picnic-al-tramonto-e-visita-notturna

A Garessio domenica 13 agosto, a partire dalle ore 16.00, nel Borgo Medievale, appuntamento con "Frammenti di Passato", passeggiata tra splendidi scorci e antichi androni, con atmosfera dell'epoca di Re Vittorio Emanuele II e della Bela Rosin.

Info: www.facebook.com/proloco.garessio

Ripartono le visite al Forte di Ceva con un orario prolungato, così da permettere ad un numero sempre maggiore di visitatori di poter ammirare le bellezze e carpire i segreti della fortezza che Napoleone non riuscì ad espugnare, diventando così la sua spina nel fianco. Nel mese di agosto le visite si terranno in queste date: domenica 13 e martedì 15 e poi domenica 20 e domenica 27, nei seguenti orari: 10/12 e 15/19. Info: www.comune.ceva.cn.it

L’Ecomuseo del Marmo di Frabosa Soprana organizza delle escursioni guidate gratuite alla scoperta del marmo, delle antiche borgate e del carsismo. Domenica 13 agosto: Nero Vallone. Escursione alla storica cava del marmo Nero, utilizzato nella Cappella della Sindone. In mattinata ritrovo alle 9 dalla chiesa parrocchiale della frazione Fontane. Info e prenotazioni: www.comune.frabosasoprana.cn.it

Da domenica 13 a martedì 15 agosto la Fondazione CRC organizza a Mondovì tre giorni di iniziative collaterali dedicate alla mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso”, presso il Museo della Ceramica di Mondovì. L’intera giornata di domenica 13 agosto sarà dedicata al workshop creativo “Incidere come Picasso”. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/eventi/workshop-incidere-come-picasso

Lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto, alle 17.30, Fondazione CRC organizza presso il Museo della Ceramica due visite gratuite alla mostra “Cesare Peverelli. Ceramiche a Vallauris. Avec Pablo Picasso”, guidate dal curatore Enzo Biffi Gentili. Prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/eventi/visita-alla-mostra-cesare-peverelli-ceramiche-a-vallauris-avec-pablo-picasso-con-il-curatore

A Bastia Mondovì la chiesa di San Fiorenzo, con una superficie dipinta di ben 326 mq, rappresenta il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Da luglio a ottobre, domenica a festivi dalle 15 alle 19, visite guidate su prenotazione scrivendo a infosanfiorenzo@libero.it

MuSa – Musei Saluzzo propone nel mese di agosto iniziative per grandi e piccini nei musei e luoghi della cultura della città di Saluzzo. Domenica 13 agosto alle 16.30 al Museo Civico casa Cavassa, grande gioco investigativo dedicato alle famiglie. L’attività, consigliata per bambini dai 5 ai 12 anni, con la possibilità per gli accompagnatori di visitare il Museo. Consigliata la prenotazione. Info e prenotazioni: https://visitsaluzzo.it/event/mistero-al-museo-casa-cavassa-edition

Martedì 15 e domenica 20 agosto alle 16.30 e 17.30 i Musei di Saluzzo propongono un tour panoramico alla scoperta dei camminamenti di ronda della Castiglia e della sua lunga storia, a seguire, possibilità di consumare un aperitivo accompagnato da un tagliere di prodotti del territorio selezionati dal Ristorante Caffetteria La Castiglia. A seguire ci sarà un aperitivo. Prenotazione consigliata. Info e prenotazioni: https://visitsaluzzo.it/event/assaggi-di-cultura-e-prodotti-locali-in-castiglia

Bruna Aimar