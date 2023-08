Per il Rotary Club Alba una serata alla scoperta delle stelle

Si è tenuto il conviviale evento estivo del Rotary Club Alba con la relazione del socio Cesare Girello che, come ogni anno, ha guidato il club in una conferenza a tema astronomico e nella visione del cielo stellato di Montelupo Albese. L'esperto astrofilo ha tenuto una conferenza circa l’evoluzione dell’interesse per il firmamento da parte dell’uomo, partendo dagli episodi più recenti (la missione Artemis e le spedizioni su Marte) tornando indietro e proiettando diverse decine di quadri con il cielo stellato, notando come ogni cultura e ogni tradizione pittorica abbia rappresentato l’interesse umano per il cielo in modo diverso.

Infine, come da tradizione, Girello ha guidato i soci nell’osservazione del cielo stellato di Montelupo Albese con un telescopio, dal quale è stato possibile vedere bene Sirio e Saturno.