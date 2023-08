Cuneo, pizzicato alle Basse di Stura con della cocaina: polizia Locale in azione nelle aree verdi della città

Stamattina, nell’ambito di specifici interventi predisposti per il controllo dei parchi cittadini, una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale ha provveduto a perlustrare il parco fluviale e alcuni giardini cittadini.



Grazie a una segnalazione tempestiva dei cittadini venivano altresì organizzate alcune specifiche ispezioni a seguito delle quali, in particolare in zona Basse di Stura, venivano sequestrate sostanze stupefacenti con la contestazione di un verbale, per detenzione di cocaina, nei confronti di cittadino extracomunitario.



“È importante l’evidente sinergia creatasi nel tempo con i cittadini in quanto le segnalazioni tempestive e qualificate ci consentono, nell’ambito del normale espletamento del servizio di presidio del territorio, di intervenire rapidamente nei luoghi indicati e di effettuare più interventi mirati nell’arco della giornata. Sono comunque numerosi anche gli interventi effettuati dagli agenti della Polizia Locale, di propria iniziativa, per l’identificazione di persone presenti nei parchi cittadini, per il rispetto dell’ordinanza di divieto di consumo di alcolici e per il controllo del territorio in aree segnalate per la presenza di furti”.



L’attenzione della Polizia locale è alta anche nei confronti del rispetto dell’ordinanza anti campeggio e bivacchi sul territorio cittadino. Nei giorni scorsi un equipaggio del Pronto Intervento è intervenuto nei pressi del cimitero di San Rocco Castagnaretta per rimuovere una roulotte abusivamente accampata in zona.



Altri servizi hanno riguardato il presidio del territorio in località San Paolo e nella zona del Parco Parri.