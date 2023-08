Polemiche sui soccorsi a Tenerife, dove è morto Luca Brignone. La Guardia Civil: "Ci sono delle indagini in corso"

Silenzio e attesa si mescolano.

Si attende il giorno del rientro della salma di Luca Brignone, deceduto in mare in località Santiago del Teide, a Tenerife, dove si trovava con la fidanzata Alessia per una vacanza finita in tragedia. Potrebbe volerci ancora qualche giorno, ci spiegano. Alle 12 di oggi, a distanza di tre giorni dalla morte e di due giorni dal ritrovamento del corpo, risultava non fosse ancora stata eseguita l'autospia.

Dolore e rabbia sono altre emozioni presenti. La rabbia espressa dal padre Alfio e dalla fidanzata Alessia rispettivamente ai quotidiani La Repubblica e La Stampa, sui soccorsi che non sarebbero stati tempestivi. "Si poteva salvare", dicono.

Noi non siamo riusciti a contattarli, ma siamo invece riusciti, solo stamattina, a contattare la Guardia Civil di Tenerife, che ha gestito l'intervento con il nucleo sommozzatori. Ci hanno messi in contatto con la responsabile dell'ufficio stampa, alla quale abbiamo chiesto una replica a queste che, se confermate, sono accuse pesanti: "Non possiamo dire nulla, c'è un'indagine in corso e non rilasceremo note ufficiali", risponde secca. Una cosa, però, la sottolinea: "Nella zona dove è avvenuto l'incidente ci sono dei cartelli che evidenziano i pericoli e tutto quello che si può fare o meno sulle spiagge".

Non aggiunge altro. Ma fa capire che ci sono ancora molte cose da chiarire su quello che è avvenuto in quella spiaggia lo scorso 14 agosto, quando un'onda anomala si è portata via il 25enne di Madonna delle Grazie davanti agli occhi della fidanzata Alessia.