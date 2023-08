Controlli dei finanzieri ai distributori di benzina piemontesi: riscontrate violazioni in più di un quarto dei casi

Tra esodo e controesodo, la Guardia di Finanza piemontese aumenta i controlli per difendere gli utenti che vogliono fare benzina: sono stati infatti intensificati gli interventi in tema di trasparenza dei prezzi dei carburanti a tutela dei cittadini.



Solo in Piemonte, nei primi 15 giorni di agosto, sono stati effettuati una sessantina di controlli (una ventina presso distributori autostradali) riscontrando violazioni nel 27% dei controlli complessivi. Per omessa comunicazione da parte degli operatori dei prezzi praticati in un distributore della regione, sono state contestate sei eventualità.



L'intensificazione dei controlli rientra in un piano d'azione che proseguirà nei prossimi mesi ed è finalizzato a verificare il rispetto dei presidi normativamente previsti e recentemente implementati.