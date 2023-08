Aperivigna tra i filari di Clavesana

Piatti genuini, ottimo vino e musica sono gli ingredienti perfetti per trascorre una serata estiva tra i filari dei Produttori in Clavesana. L’occasione sarà ottima per conoscere o riscoprire alcune referenze della gamma della cantina perfette per la stagione come l’Alta Langa, il Langhe Rosato ed il Langhe Pinot nero abbinate a gustosi manicaretti.

L’inizio è previsto alle ore 19.30 presso l’Ex Scuola elementare delle Surie di Clavesana che sarà indiscussa protagonista dell’APERIVIGNA con i suoi vigneti illuminati che sapranno aggiungere un vero e proprio tocco di magia alla serata.

Si richiede la prenotazione chiamando lo 0173790451, scrivendo a info@inclavesana.it o anche tramite WhatsApp al 3371073160. Si potrà acquistare il singolo calice da abbinare al tagliere o la bottiglia del proprio vino preferito pagando direttamente in loco.

Visto il contesto rurale si consiglia un abbigliamento comodo senza dimenticare una felpa o una giacchetta leggera per far fronte alle fresche serate di Langa; sconsigliamo caldamente l'uso dei tacchi.

CHI SONO I PRODUTTORI IN CLAVESANA

Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.

27 aprile 1959 data di nascita (32 soci fondatori)

200 soci attuali

320 ettari

200 - 500 metri l’altitudine dei vigneti

1,8 milioni di bottiglie

6 milioni di euro il fatturato 2022

Principali produzioni: Nebbiolo, Alta Langa, Dogliani, Barolo, Barbera