Biometano a Govone, il sindaco Elio Sorba conferma le dimissioni

Contattato telefonicamente, il sindaco di Govone Elio Sorba conferma l’intenzione di lasciare la carica anticipatamente e dunque il Comune dovrà essere commissariato fino alle prossime elezioni del 2024. L’annuncio ufficiale lo farà probabilmente in occasione domattina della premiazione di 'Amico di Govone', che si terrà nell’ambito di 'Govone in Festa' alle ore 10 presso la 'Serra'.

La decisione era nell’aria, non essendoci state finora comunicazioni in senso contrario. Prosegue intanto il lavoro del Comitato 'No Biometano a Govone' che ha diffuso stamane una nota in cui aggiorna la situazione delle varie azioni messe in campo, fra le quali la raccolta firme e i tentativi di contatto con la Ferrero S.p.A, la maggior conferente di scarti industriali destinati al progettato impianto di produzione di biometano in frazione Canove di Govone. Proprio in seguito alle problematiche inerenti il progetto e alle contestazioni dei cittadini, il sindaco aveva annunciato le sue dimissioni il 31 luglio scorso. Come evolverà la situazione è difficile prevederlo. Alla prossima Conferenza dei Servizi, il Comitato 'No Biometano a Govone' potrà partecipare con tre rappresentanti in qualità di 'uditori', ma non si sa chi rappresenterà il Comune.

Di seguito la nota diffusa ai Media:

Il Comitato ha inviato una nota ai Comuni circostanti e al Presidente dell’Associazione Sindaci del Roero, invitandoli a formalizzare il loro dissenso alla realizzazione dell’impianto, scrivendo alla Regione, alla Provincia di Cuneo e al Comune di Govone.

Gli enti coinvolti sono (in ordine alfabetico): Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castellinaldo d'Alba, Costigliole d'Asti, Guarene, Magliano Alfieri, Priocca, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, oltre che, come detto, il Sindaco del Comune di Monticello d’Alba, in qualità di Presidente dell’Associazione Sindaci del Roero.Inoltre, si sta cercando un contatto con la ditta Ferrero di Alba, per un eventuale incontro con una delegazione del Comitato.

Abbiamo ricevuto i documenti del progetto da parte della Provincia di Cuneo, saranno consegnati quanto prima ad un consulente tecnico per la valutazione dei contenuti e contestare, in primis, l’infelicissima ubicazione dell’impianto a ridosso di un già martoriato abitato e che consumerà ettari di terreni fertilissimi in “area a rilevante interesse agronomico”, come già rilevato dagli enti competenti.

Partita la raccolta firme, è possibile sostenere la causa sottoscrivendo i moduli presso la tabaccheria di Canove di Govone, la tabaccheria del Capoluogo (dal 27 agosto), presso lo Studio dell’ing. Alessio Barberis (capoluogo), dopo le funzioni religiose a Canove e durante le serate dei festeggiamenti, in particolare le attuali di Govone e Priocca.

Per chi volesse sostenere economicamente il comitato è possibile offrire un contributo in contemporanea alla firma, versando sul c/c IBAN: IT49 Y085 3047 6700 0000 0271 824 oppure con Satispay (in fase di attivazione). I fondi raccolti, ovviamente, saranno utilizzati esclusivamente per coprire le spese sostenute ed eventuali avanzi saranno destinati ad un ente / associazione benefica.

Comitato No Biometano a Govone