Cordoglio ad Alba per la scomparsa di Amilcare Dogliotti: fu amministratore delegato della Ferrero

Cordoglio ad Alba per la scomparsa di Amilcare Dogliotti una delle figure chiave della Ferrero fino agli anni Novanta. Nato nel 1929 a Neive, entrò in azienda nel 1954 lavorando al fianco di Michele Ferrero, prima come segretario personale, poi ricoprendo l’incarico di amministratore delegato sia del ramo italiano dell’azienda sia, dal 1995, quello internazionale. È ricordato per aver brevettato nel 1975 la confezione dei “Tic Tac”, che da allora non è mai cambiata e per aver riorganizzato la rete commerciale dell’Azienda.

I funerali saranno celebrati nella cattedrale di Alba lunedì 21 agosto alle 10.30 mentre il Rosario sarà recitato questa sera, sabato 19, alle 20.30 sempre nel duomo albese.