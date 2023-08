Savigliano, sbranato un gregge di caprette nane: potrebbe trattarsi di un lupo

Fino alla notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto, il piccolo gregge di caprette nane di Matteo Ingaramo contava dodici esemplari, tutti gravidi. Ora – a seguito di un attacco che i veterinari dell’ASL hanno definito “tipico, nella dinamica, di un lupo” - soltanto tre, che sono ancora atterrite e digiune da giorni.



A raccontarcelo lo stesso Matteo, che allevatore lo è per passione (gestisce infatti il ristorante ‘La Cascina’ in località Oropa, nella frazione di San Salvatore di Savigliano): “Tengo le capre nel cortile della mia abitazione – ci racconta - . Il ritrovamento l’ha fatto mio padre, venerdì mattina verso le 6.30 quando si è presentato per dare da mangiare alle caprette. Una strage”.





Subito dopo la scoperta dei corpi dilaniati, sono state avvertite le autorità competenti ed effettuata regolare denuncia. Ma – così come gli animali sopravvissuti – Matteo è preoccupato: “Un’aggressione di questo tipo era nell’aria, nelle scorse settimane ci sono stati altri episodi simili nella zona, o anche ‘solo’ degli avvistamenti di quelli che potrebbero essere lupi: ho tenuto le capre in quel recinto per 22 anni e non è mai successo nulla”.





“Ho anche un piccolo gregge di capre e pecore, che ora si trova in montagna – continua Matteo, evidentemente sconfortato - , e sinceramente non so cosa farò in inverno. Bisognerebbe prendere provvedimenti, contromisure di protezione, ma io l’allevatore non lo faccio di lavoro e non so quanto senso avrebbe. Mi toccherà, dopo tutti questi anni, lasciar perdere. La situazione con i lupi non è più sotto controllo, ormai è chiaro; io ho sempre sostenuto la teoria della convivenza con l’animale… ma quando ti entrano nel cortile di casa metterla in pratica è davvero molto difficile”.