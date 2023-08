Cuneo e le panchine del viale Angeli: "Meritano una riqualificazione"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di un nostro lettore.



***



Gentile direttore,

vorrei segnalare (tramite il suo giornale) alla civica amministrazione cuneese la situazione in cui versano le panchine del viale degli Angeli.





Come si evince anche dalle foto versano infatti in uno stato decisamente pietoso: necessiterebbero di una ripulita e una ripittura, per renderle quantomeno più accoglienti. Con alcune parti rotte, poi, sedercisi risulta sgradevole quasi più di quanto lo sia guardarle.



Grazie per l'attenzione