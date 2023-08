In carcere a Cuneo l'udienza di convalida del fermo di Sacha Chang

E' in corso in questi minuti l'udienza di convalida del fermo di Sacha Chang, ristretto nel carcere di Cuneo.

Il suo legale, Luca Borsarelli, nominato d'ufficio, non ha ancora parlato con lui. Ha parlato invece con la madre, giunta in provincia di Cuneo, da Amsterdam, lo scorso giovedì 17 agosto. Una donna distrutta. Ha perso il marito e il figlio è in carcere con l'accusa di parricidio, oltre che di omicidio.

A lei il compito di fornire i documenti di una visita, pare effettuata meno di un mese fa, dove si parlerebbe dei problemi psichici del ragazzo, al momento non certificati da nulla che sia stato trovato nella casa di Montaldo, dove si è consumata la tragedia.

A stabilire se al momento dei due omicidi commessi il giovane era capace di intendere e volere, sarà una perizia psichiatrica. Se la consulenza rileverà la totale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti, il 21enne potrebbe essere dichiarato non imputabile.

Al momento Sacha non ha parlato con nessuno né ha dato spiegazioni su quanto accaduto in quel maledetto 16 agosto.