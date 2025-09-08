Vigili del Fuoco: venerdì 26 settembre lo sciopero proclamato dal sindacato FISI-VVF

Sarà sciopero per i Vigili del Fuoco della provincia di Cuneo il prossimo venerdì 26 settembre. A proclamarlo è la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – Vigili del Fuoco (FISI-VVF), dopo settimane di stato di agitazione e il fallimento del tentativo di conciliazione con la Prefettura.

Al centro della protesta ci sono tre questioni chiave: carenze di organico croniche, applicazioni di legge mai avviate e un comportamento definito “antisindacale” da parte della dirigenza. “Noi avevamo accettato – spiega Antonino Musco, segretario nazionale della FISI-VVF – di portare a casa almeno una conciliazione parziale, convinti che fosse comunque un passo avanti per la sicurezza del personale e della collettività. Ma alla fine non è arrivato alcun verbale firmato: di versioni ne esistono tre, ma nessuna sottoscritta dal comando”.

Secondo il sindacato, il nodo principale riguarda la composizione delle squadre e l’organizzazione dei distaccamenti volontari. L’articolo 66 del DPR stabilisce che il comandante debba programmare le squadre permanenti e quelle volontarie, ma a Cuneo, denunciano, “le prime sono garantite, le seconde no”.

Musco spiega: “Noi chiediamo che le squadre volontarie possano essere calendarizzate con un mese di anticipo, come prevede la norma. In altre zone d’Italia succede: si possono incentivare i volontari con un rimborso spese certo, anche minimo. Questo permetterebbe di avere più squadre pronte e alleggerirebbe il peso che oggi grava solo sul personale permanente”.

Il sindacato denuncia inoltre che, nonostante gli impegni presi nei tavoli di confronto, nulla è stato messo in pratica. “Con l’organico che abbiamo – osserva Musco – le condizioni di lavoro sono quelle che sono. Qualche unità in più da Roma non cambierebbe la situazione, ma qualche squadra in più sul territorio sì, e questo il prefetto lo ha capito benissimo”.

La rottura, secondo la FISI-VVF, nasce anche da un atteggiamento che escluderebbe gli interlocutori più “scomodi” e ridurrebbe il dialogo sindacale. Nei documenti diffusi si parla apertamente di “atteggiamento antisindacale”, di “eccessivi carichi di lavoro” e di “carenze di organico tali da compromettere il dispositivo di soccorso”. Una prospettiva preoccupante per l’intera collettività, che rischierebbe di ritrovarsi con un servizio pubblico essenziale non più garantito.

Lo sciopero del 26 settembre è già stato inserito nel calendario ufficiale della Commissione di Garanzia. “A meno di impedimenti dell’ultima ora – conclude Musco – la protesta si farà. Non volevamo arrivare a questo punto, ma ci siamo trovati davanti a un muro. Scioperiamo per difendere la dignità del personale e, soprattutto, per la sicurezza dei cittadini”.