Piazza Maggiore diventa un set cinematografico per il corto "Amici invisibili" [VIDEO]

Sono iniziate ieri, domenica 27 agosto, nonostante la pioggia battente, le riprese del nuovo cortometraggio targato Claudio e Matteo Rolfi.

Un racconto che intreccia la grande Storia, sulle tracce degli itinerari napoleonici del Monregalese alla storia dei più fragili, che troppo spesso vengono lasciati ai margini della società.

Protagonista d'eccezione la città di Mondovì e il rione di Piazza, dove sono stati girate le prime scene del documentario che sarà nelle sale verso la fine dell'autunno.

Come anticipavamo (leggi qui), la storia vedrà in scena una coppia di turisti in visita alla cittadina di Mondovì e ai luoghi della omonima battaglia. Grazie a una sorta di incantesimo, i due inconsapevolmente ridaranno vita ad una figura particolare che vivrà una serie di simpatici inconvenienti in compagnia dell'unica persona che riuscirà a vederlo e sentirlo.

Nel cast del corto, con la sceneggiature di Claudio Rolfi e Davide Borrello, ci saranno anche il noto attore comico Gianpiero Perone, Luciano Turco (fondatore della "Crica del Borgat"), Maddalena Giacosa della compagnia "d'la Vila" di Verzuolo e Giacomo Vassallo, già interprete del corto "Il mito del Quadrifoglio".

Ecco le prime dichiarazioni dei due protagonisti ai nostri microfoni:

Tanto il lavoro e la passione che si cela dietro la realizzazione di questo film che sarà anche un ottimo volano per la promozione delle bellezze cittadine.