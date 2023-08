Cherasco premia il volontario Matteo Davico: "Un esempio di generosità e impegno"

Le feste di paese, spesso, non solo occasioni per valorizzare i prodotti e il territorio, ma veri e propri momenti di aggregazione e di condivisione in cui la comunità diventa protagonista, in cui si respirano energia e nascono sorprese. Un esempio è la "Sagra dello Gnocco" di Bricco de Faule, frazione di Cherasco, che per cinque giorni ha unito le persone e offerto un programma ricco di iniziative.

Uno dei momenti più sentiti è stato la consegna di una targa di ringraziamento al volontario della Protezione Civile Matteo Davico, detto Maté. "Il lavoro che svolge per la frazione è incomiabile, abbiamo deciso di fargli una sorpresa che ha coinvolto tutti i ragazzi della Pro Loco", ha spiegato il sindaco di Cherasco Carlo Davico. Del resto il messaggio che impreziosiva il riconoscimento non lasciava spazio a dubbi: "Con sincera gratitudine e riconoscenza per l'instancabile attività svolta con affabilità e con grande disponibilità a favore della comunità di Bricco de Faule. La generosità e la simpatia che caratterizzano il tuo impegno sono uno straordinario esempio di umanità e servizio".

I cinque giorni di eventi sono stati possibili grazie all'impegno di diverse persone e di differenti territori uniti dallo spirito di condivisione e amicizia. "La 24ª Sagra dello Gnocco è stata un successo e ha avuto una grande partecipazione. Desidero ringraziare i ragazzi della Pro Loco guidati dal presidente Enrico Casavecchia nonché gli amici della Pro Loco di Cervere per la collaborazione nella serata di domenica. Un grande grazie va anche agli amici di Entracque, con cui è nato un gemellaggio enogastronomico che prosegue da alcuni anni. Hanno cucinato i loro gnocchi che vengono fatti a mano con le prelibate patate di Entracque. La sagra è stata un momento di festa che è riuscito anche a valorizzare le diverse eccellenze", ha concluso il primo cittadino Davico.