Il Gal Mongioie al lavoro per attività di animazione e concertazione territoriale

Il 20 luglio scorso è stato pubblicato il Bando per la selezione delle “STRATEGIE di sviluppo locale di tipo partecipativo” elaborate dai Gruppi di Azione Locale in applicazione della D.G.R. n. 4-7139 del 03.07.2023.

"A seguito di tale evento, il G.A.L. Mongioie - spiega il presidente Mario Bovetti - non ha perso tempo e, in attuazione della filosofia del bottom up che sta alla base del processo L.E.A.D.E.R. ha avviato l’attività di animazione e concertazione territoriale, finalizzata ad individuare i fabbisogni e le opportunità su cui orientare la Strategia e le risorse finanziarie ad essa correlate".

Esauriti gli incontri con le Unioni Montane, i 46 Comuni interessati, il Comune di Mondovì che entrerà a far parte del G.A.L. per il territorio posto alla destra orografica del fiume Ellero, sono programmate due riunioni: il 6 settembre a Ceva presso l’Unione Montana in Sala “Luciano Romano” e l’ 11 settembre a Mondovì presso la sala comunale delle conferenze “Luigi Scimè”, sempre alle ore 20,30, per incontrare le Associazioni di Categoria nonché la Camera di Commercio di Cuneo, per il ruolo di coordinamento fra i G.A.L. cuneesi che la stessa ricopre in modo esemplare.

Naturalmente l’invito a partecipare è anche rivolto alle singole imprese e, in questa fase, il ruolo delle Associazioni, assume un’importanza fondamentale.

"La presenza del territorio e delle sue forze vitali - conclude Bovetti - è linfa essenziale per l’elaborazione della STRATEGIA che dovrà essere candidata entro il 16 ottobre".