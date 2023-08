Riunita la commissione per urbanistica e lavori pubblici a Vicoforte

Lo scorso martedì 22 agosto, a Vicoforte, il Presidente Sebastiano Massa ha presieduto la Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica e lavori pubblici”, per discutere un argomento particolarmente importante per Vicoforte: il PRAE (Piano Regionale per le Attività Estrattive).

La sua analisi è stata effettuata dopo la puntuale e dettagliata esposizione dell’Arch. Lo Bue che ha precisato le motivazioni ed il metodo utilizzato dalla Regione Piemonte per la redazione del documento programmatico, ad oggi adottato ma non ancora approvato, che individua i siti dove sarà possibile effettuare attività di escavazione. La commissione ha preso atto degli obiettivi e delle individuazioni territoriali del Piano, evidenziando alcune criticità che saranno oggetto di ulteriori successive valutazioni da parte dell’Amministrazione comunale.

La seconda parte della riunione ha avuto per oggetto valutazioni ed individuazione di interventi stradali di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Sono quindi state valutate alcune soluzioni progettuali già approvate in passato, evidenziandone la priorità, che saranno oggetto di concrete progettazioni esecutive, anche per poter accedere a finanziamenti specifici o a impegni finanziari diretti da parte del Comune con fondi propri o con accesso a mutui.