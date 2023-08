Savigliano: le attività del centro educativo post-scolastico riprenderanno l'11 settembre

Sono ancora aperte le iscrizioni al Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani per l'ormai imminente anno scolastico 2023/2024. Le aule di corso Roma riapriranno i battenti il prossimo lunedì, 11 settembre, come sempre in concomitanza con la ripresa delle scuole.



È possibile iscriversi scaricando il modulo dal sito www.oasigiovani.it, scansionandolo ed inviandolo via e-mail a centroeducativo@oasigiovani.it. In alternativa, è possibile consegnarlo a mano (o anche ritirarlo direttamente) presso la segreteria dell'ente, il lunedì ed il mercoledì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.



Da alcuni giorni, inoltre, è attiva anche la possibilità di iscrivere i propri figli in modalità completamente on-line, cliccando su un apposito link presente sul sito e poi seguendo la procedura di compilazione del modulo.



È possibile scegliere la frequenza con diverse possibilità di orario, più o meno esteso. I posti sono limitati, a seconda delle fasce scelte. Per informazioni: 331.5969044.



«Anche quest'anno – spiegano le educatrici ed il presidente Gianfranco Saglione – sono numerosi i servizi offerti dal Centro educativo: dall'assistenza nello svolgimento dei compiti ai giochi, dalla mensa all'accompagnamento scuola-Oasi Giovani e viceversa, passando per le tante attività laboratoriali». «Come testimoniano le tante generazioni di saviglianesi passate da noi – aggiungono – il Centro educativo post-scolastico ha svolto e continua a svolgere un ruolo educativo fondamentale, che tiene conto dei ragazzi nella loro totalità. Per questo continuiamo a credervi fortemente».