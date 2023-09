"Ellepi: musica da guardare", la mostra al Collegio dei geometri di Cuneo

Presso la sala esposizioni del Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Cuneo, in via San Giovanni Bosco n. 7/h (in Cuneo), si presenta la mostra “Ellepì: musica da guardare”; inaugurazione venerdì 8 settembre 2023 ore 17,30, orari di apertura venerdì e sabato ore 16-19, domenica 10-12,30 e 16-20, chiusura domenica 24 settembre.

Nella mostra sono in esposizione 85 “copertine artistiche” di dischi 33 giri (Lp) che fra il 1955 e il 2021 hanno caratterizzato il panorama musicale, ad alcune copertine sono accostate riproduzioni di dipinti (e non solo) a cui in qualche modo le copertine rimandano.

La rassegna delle ‘copertine artistiche’ di Lp si articola in cinque sezioni: Sgt. Pepper’s e dintorni: la pietra miliare dei Beatles e tre ‘risposte’; Pittori Designer Grafici: maestri della pittura e del disegno lavorano per i musicisti, oppure questi ultimi utilizzano opere già preesistenti; Scatti Rock: scatti-copertine di fotografi più o meno famosi; Fumettisti: cover commissionate ad artisti del fumetto; MusicArtisti: i musicisti sono anche artisti e si fanno da sé le copertine.

La mostra, su progetto e ideazione del Collegio, è stata curata da Marcello Drago (avv.), Massimo Ovidi (ex dipendente Catasto), Guido Molineris (Consigliere del Collegio dei Geometri e dei G.L. che da sempre cura la gestione delle manifestazioni di interesse culturale e sociale), Cornelio Cerato (fotografo) e Giusy Sculli (prof.); inoltre sono presenti 18 copertine realizzate da artisti vari che presentano ciascuno una propria copertina per immaginari Lp.

Questo evento rappresenta una ulteriore occasione di condivisione con la Città di Cuneo e con l’intera Provincia di momenti culturali di ampio respiro che hanno l’obbiettivo di rendere un positivo servizio da parte dei Geometri al Territorio in cui operano e nel quale sono profondamente integrati.

I Locali del Collegio ubicati in Cuneo, vengono da anni messi a disposizione gratuitamente ad Artisti e Associazioni per attività di tipo culturale e sociale, chiaro esempio di una chiara volontà dei geometri di partecipare attivamente alla vita sociale.