A Moretta in arrivo Sport in piazza con “Sport & Shops”

Il Comune di Moretta e il Comitato Commercianti e Artigiani organizzano, sabato 9 settembre, dalle 14,30 alle 19,30, la nuova edizione di Sport in Piazza, che avrà come titolo “Sport & Shops”.

Sarà un pomeriggio da vivere in centro paese, con oltre una decina di associazioni sportive pronte a scendere in strade e piazze per coinvolgere bambini e ragazzi in giochi di avvicinamento alle diverse discipline, negozi aperti per lo shopping e una grande lotteria finale.

"Da diversi anni – spiega Michele Alesso, consigliere comunale con delega allo Sport – Sport in Piazza è un appuntamento fisso nel panorama degli eventi morettesi. Una vera festa dello sport che richiama centinaia di giovani e che va ad arricchire ulteriormente il già ricco panorama di manifestazioni sportive che caratterizza Moretta. Un paese dove lo sport “è di casa”, grazie alle tante associazioni che operano sul territorio".

Sport & Shops vedrà la presenza degli istruttori e degli animatori del Morevilla Calcio, dell’Atletivo Moretta calcio, dell’Atletica Moretta, dei Gators Basket, del Karate Moretta, del Tennis Club Moretta, dell’associazione Padel Moretta, dell’Associazione Pescatori, dell’Associazione Cacciatori, della Tania Danza, del gruppo Caopeira e del Volley Racconigi.

Aggiunge Gianni Gatti, sindaco di Moretta: "Sarà un bel sabato da vivere in piazza. L’invito è rivolto alle famiglie, non solo ai giovani. Grazie alla sinergia tra le associazioni sportive, il Comune e i commercianti il centro paese sarà vivo e animato per l’intero pomeriggio".

Saranno presenti i volontari della Croce Rossa e del Gruppo Alpini. Per i partecipanti che eseguiranno le prove di tutti gli sport, il comitato Commercianti metterà in palio ricchi premi.