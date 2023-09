Cuneo, aumentano gli over 70 abbonati al trasporto pubblico locale: 834 nell'anno in corso

Aumenta il numero degli anziani che decidono di usare l’autobus, soprattutto grazie alla promozione “OVER 70” sostenuta dal Comune di Cuneo. I dati registrati da Grandabus a fine luglio 2023, mostrano che nell’anno in corso sono stati emessi 834 abbonamenti, con un incremento del 10% rispetto al 2022.

Gli abbonati hanno percorso fino ad oggi più di 60.000 viaggi, con un aumento tendenziale di oltre 20% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il 25% degli spostamenti viene fatto il martedì; segue a ruota il venerdì con il 19%. La fascia oraria più utilizzata va dalle ore 9.00 alle 11.00.

Le linee più usate dai detentori di un abbonamento over-70 sono la linea 6 (circolare Stazione Fs – San Paolo – S. Rocco – Donatello) e la linea 1 che lega Cuneo e Roccavione. Il 78% dei viaggi effettuati avviene nella conurbazione di Cuneo, mentre il 22% è distribuito su tutto il territorio provinciale. Infatti, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con il Consorzio Trasporti Granda Bus, vale per la circolazione su tutti i mezzi della conurbazione e provinciale.

La promozione “Over 70” è a disposizione dei cittadini residenti a Cuneo che hanno 70 anni e più. Rinnovata anche per il 2023 consente di acquistare abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale a tariffe agevolate, sulla base di quattro fasce Isee: gratuito fino a 9.500 euro di Isee; 10 euro, con un Isee compreso tra 9.500 e 18mila euro; 22 euro, con un Isee compreso tra 18mila e 22mila euro; 35 euro, con un Isee superiore a 22mila euro.

Il Comune corrisponde 39.000 euro per coprire le tariffe.

Così gli assessori competenti Luca Serale (trasporto pubblico locale) e Luca Pellegrino (mobilità): “Sono oltre trent'anni che il Comune di Cuneo ha deciso di incoraggiare le persone anziane ad utilizzare il trasporto pubblico, garantendo tariffe agevolate. La formula Over 70 è attiva dal 2018. Crediamo in questa misura, e incoraggiamo altri cittadini e cittadine a ricorrere ai mezzi pubblici per spostarsi in città. È un contributo alla riduzione del traffico, è un modo efficace per spostarsi in autonomia per chi non ha più o non vuole più usare l’auto”.