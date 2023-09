I DAE di Busca, Città cardioprotetta non disponibili per un giorno

Tutti i defibrillatori automatici esterni (DAE) del progetto Città cardioprotetta sul territorio comunale non saranno disponibili il giorno di mercoledì 6 settembre dalle ore 8 alle 18 circa perché sottoposti alla periodica verifica e manutenzione.



I DAE sono strumenti determinanti nelle situazioni di emergenza e, in quanto tali, devono essere sottoposti a una scrupolosa manutenzione. I DAE del progetto Città cardioprotetta sono controllati da una ditta specializzata e durante l’intervento non possono essere utilizzati. “Un’operazione – spiega il consigliere comunale Jacopo Giamello - che si svolge nel più breve tempo possibile”.



La temporanea messa fuori servizio delle postazioni è stata comunicata alla centrale operativa del 118 e segnalata sul portale DAE della Regione Piemonte.