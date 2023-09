Lapidi vandalizzate anche sulla Rocca dell'Abisso. Distrutto il libro di vetta

La targa in memoria del papà, deceduto su quella cima, vandalizzata. Cancellati il volto e il nome, a voler cancellare la memoria di quella persona. Nei giorni scorsi abbiamo scritto di quanto accaduto e segnalato su una pagina Facebook seguita da tanti appassionati di montagna, dove si dava risalto al gesto rivolto a quella targa affissa su una parete verso Cima Nasta.

A quell'articolo hanno fatto seguito numerose segnalazioni analoghe. Succede spesso e un po' ovunque.

Un mese fa è successo nella zona della Rocca dell'Abisso, in valle Vermenagna. Sono state vandalizzate diverse lapidi, la statua della Madonnina e il libro di vetta.

Tra queste anche la lapide di Gilberto Enrici, deceduto nel 2006. La foto è stata cancellata con una pietra così come è stata diverlta una piccola croce. A raccontarlo un'amica della vedova. "Per lei - spiega- era una meta da raggiungere ogni anno in sua memoria. Oggi i vandali delle montagne hanno distrutto la foto e la croce. Io vorrei che ci spiegassero il perché distruggono i memoriali di tante persone".

Ne sono state vandalizzate anche altre, lassù.