Mondovì, controlli dei Nas in esercizi di via Diaz

"Sono grato ai cittadini che ci segnalano le situazioni di possibile degrado che si verificano in città ed altrettanto grato alle Forze dell'Ordine, a partire dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, che intervengono con attenzione ed efficacia.

Stamane, ad esempio, si è svolta una verifica in alcuni esercizi in via Diaz segnalatici nei giorni scorsi, portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Mondovì e del gruppo dei NAS.

L'ho detto e lo ribadisco: a Mondovì non c'è spazio per chi non vuole rispettare le regole e questa alleanza fra cittadini ed Istituzioni ci sta aiutando in modo determinante".



Lo dichiara il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.