"Declinazione dell'Anima", al Castello di Magliano Alfieri la decima edizione

La 10ª edizione del convegno "Declinazione dell'Anima" è alle porte, con un tema di profonda rilevanza: "Madre Terra: le ferite, la cura". A introdurre l'evento, quest'anno, la splendida poesia del compianto Carlo Carosso, al quale è stata dedicata la manifestazione culturale.

L'appuntamento è fissato per il 16 e 17 settembre, presso la suggestiva location del Castello di Magliano Alfieri. "Declinazioni" si è da sempre proposto di raggiungere soprattutto i giovani, affrontando in modo particolare le loro preoccupazioni legate al futuro. I temi in discussione saranno affrontati con l'obiettivo di promuovere il dialogo e la condivisione tra i partecipanti.

La giornata di sabato 16 settembre prende il via nel pomeriggio alle ore 15.00 con le operazioni di accreditamento, seguite alle 15.30 dall'apertura del convegno tenuta da Paolo Foglizzo sul tema "Sviluppo e disuguaglianze: il grido della Terra e dei poveri". Foglizzo, oltre a essere redattore della rivista Aggiornamenti Sociali, è un membro del gruppo di studio Etica e Finanza della C.E.I.

Alle 17.00 seguirà un momento di dialogo denominato "Fil Rouge," mentre alle 18.15 è prevista una visita al Castello, alla Cappella, ai Musei e alla Parrocchiale.

La sessione serale inizia alle 20.45 con un nuovo momento di dialogo, preparando il terreno per la conferenza "La mani sul mondo: mani sapienti e mani predatrici," condotta dal professore di Antropologia presso le Università di Torino e del Piemonte, Piercarlo Grimaldi. Grimaldi riveste anche la carica di Rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche ed è il direttore della Collana di Documenti e Ricerche di Etnologia Europea, oltre ad essere uno dei cofondatori dei Granai della Memoria.

La giornata di domenica 17 settembre si apre alle 10.00 con "Fil Rouge" e alle 10.30 con la relazione di Battista Galvagno dal titolo "Il Creato da custodire e la vita da salvare". Galvagno, giornalista pubblicista attivamente coinvolto nella vita culturale della Diocesi albese, svolge l'attività di docente presso il Liceo Classico G. Govone di Alba e l'ISSR di Fossano.

Alle 12.00 è previsto un momento di dialogo con i partecipanti, mentre alle 13.00 si terrà la chiusura dei lavori e l'anticipazione delle prossime edizioni del convegno.

L'evento culminerà nel Parco Alfieri alle 21.00 con il concerto di LTA - Los Tres Amigos, un'esperienza musicale intitolata "Lucio: Un Amico Geniale," incentrata sulla poetica di Lucio Dalla.

A rendere possibile la manifestazione, la collaborazione tra Comune di Magliano Alfieri, la libreria L'Incontro le parrocchie di Magliano Alfieri. Per ulteriori dettagli e informazioni, si possono contattare: Associazione Culturale Amici del Castello Alfieri (Tel. 335/5652312 - Email: info@amicicastelloalfieri.org) e Comune di Magliano Alfieri (Tel. 0173/66117 - Email: comune.maglianoalfieri@gmail.com).